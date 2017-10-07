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لا تقاوم الشر
تاريخ النشر: السبت 07 أكتوبر 2017
لا تقاوم الشر، بل كن في داخله. السر مثل المنزل، إنك لا تعرف ما بداخله إلا عندما تكون فيه، وعندما تقاوم الشر، فكأنك لا تعترف بوجوده، وكأنك تقول إنه لا وجود إلا للخير، وهذا ينافي ما في الطبيعة، فهي مكونة من الأضداد، مكونة من الخير والشر، ولولا وجود الشر لما عرف الإنسان الخير، مثلما، لولا وجود القبح لما عرف الإنسان الجمال.
المتناقضات، وجدت ليس لإنكارها، وإنما للعيش معها، لتكون مرآة تعكس ما في الحياة من حلو ومر.
الضباع والنسور من أقذر الكائنات على الأرض، فهي تعيش على أكل الجيف، وتقطيع الفرائس وهي حية، ولكن لولا وجود هذه الحيوانات، كيف سيكون حال الأرض؟ إنها ستمتلئ بالروائح الكريهة التي ستخلفها بقايا الحيوانات النافقة، بعد افتراسها من قبل الضواري. اعترف بوجود الشر واقترب منه، وأعلم أن لا خير من دون الاعتراف بوجود الشر.
المشكلة التي يعاني منها الإنسان هي الإنكار، وعندما تنكر وجود المرض، فإنه يزداد سوءاً ويتفشى في الجسد إلى أن يقضي عليك. اليوم كل الأفكار تتجه نحو تحاشي الاعتراف بوجود الشر، وهناك نظريات وأيديولوجيات، يعتبرها أصحابها أنها النهر الصافي الذي لم تمر فيه النفايات التاريخية، الأمر الذي جعل أصحاب هذه النظريات، يقفون فوق تلة عالية ويصيحون في وجه العالم، أنهم يملكون القماشة التي لم يلحقها أذى أوساخ الطريق، الأمر الذي أنتج التزمت والتعنت والاعتزاز بالنفس على حساب الآخرين. عندما تقول إنك الخير الوحيد في العالم، فإنك من هذه الكلمة تخلق الفوارق، ومن خلالها تبرز حالة الانفصال عن الآخر. فصاحب كل دين يعتبر نفسه أنه يملك الحقيقة، وغيره لا يملك شيئاً. وذو اللون الأبيض، يميز نفسه عن ذي اللون الأسود
ويعتقد أنه الأصفى، والأعراق والإثنيات، كل هذه الأمواج المنفصلة عن الواقع، تتلاطم وتحدث دماراً هائلاً في الطبيعة، وتؤدي إلى انتشار الجحيم، وتوسع حدقة العدوانية، لأن الإنسان يصر أنه الخير، وغيره الشرير، ولا يعترف بالحد الأدنى لوجود الشر في عالمه الخاص.
الخير والشر فكرة من صنع الإنسان، هو الذي يلون الأشياء، ويعطيها الصفات والنعوت، ولذلك فهو يختار ما يريده، وينفي ما لا يريده، ولكن ما لا يريده لا يذهب ولا يزول، بل يبقى ويستمر في الكبر، والإنسان يتجاهله لأنه لا يريده، وليس كل ما لا تريده، لا يوجد. لو دخلت في غرفة مضاءة بالأنوار الكاشفة، فهذا لا يعني أن الظلام غير موجود في الخارج. لو كانت لديك مشكلة عويصة، وحاولت أن تتناساها، فأخذت قرصاً مخدراً، ونسيت أن لديك مشكلة، فهذا لا يعني زوال المشكلة، بل قد تتفاقم أكثر أثناء نكرانك لها، لأنك لم تعترف بها ولم تبحث عن الحل للمشكلة، فلا تقاوم بل اعترف بوجود الشر، تجد نفسك أمام نهر جار يغسل ثيابك مما لحقها من نقاط سوداء. عندما لا تعترف فإنك تنفصل عن الحياة، وتكون خارج الوجود، تكون في منتصف الطريق إلى الحقيقة، لكنك لا تصلها.