  • الأحـد غرة جمادى الأولى 1438هـ - 29 يناير 2017م
  12:25    مقتل 30 مسلحا ارهابياً و10 مدنيين في هجوم جوي باليمن        12:27     وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية         12:39     إياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا بعد أمر ترامب         12:39     ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة ضد «داعش»        12:40     قاضية فدرالية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات بموجب قرار ترامب         12:40     رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها لا تتفق مع ترامب بشأن الهجرة         12:40     ترامب: السفر والقيود المفروضة على اللاجئين "ليست حظرا على المسلمين"         12:40    مكالمة ترامب وبوتين "خطوة اولى مهمة" لتحسين العلاقات الثنائية        12:41     نتنياهو: ترامب على صواب بقرار بناء الجدار مع المكسيك وفعلنا ذلك من قبل         12:43     ترامب يتحدث مع بوتين وزعماء العالم عن التهديدات الأمنية         12:43     رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأميركي         12:44     قائد يمني: ضبطنا أسلحة إيرانية في المخا         01:02    قرقاش : ‏إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد و إطالة الحرب في اليمن.        01:04    محمد بن راشد يتقبل التعازي من محمد بن زايد والحكام فى وفاة شيخه آل مكتوم    
2017-01-28
ترامب الجديد
2017-01-27
الحصن الحصين
2017-01-26
رسالة لمن يهمه الأمر
2017-01-25
مشعل التنوير والتطوير
2017-01-24
قلوب دافئة
2017-01-23
متفائلون
2017-01-22
أزمة قيم
مقالات أخرى للكاتب

العدل أساس الحكم

تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

تحكمنا سياسة العدل وتعدل شؤون حياتنا سياسة الحكم، وما بين النهرين تمضي سفن الأحلام مزهوة بأشرعة ملونة بالعدالة والمساواة.. عندما يقف القائد أمام المشرعين ورجال القانون ليحضهم ويحثهم ويدفع إرادتهم نحو مسارات تتقن الحدود القانونية وتجيد قراءة نواميس الحياة لأجل أن تستقيم الأشجار وتصفو الأنهار ويعيش الإنسان بين كفتي الميزان في طمأنينة وأمان ويخضر العشب وينشرح الدرب لكل من يريد أن ينتمي إلى الحياة بقلب نظيف وعقل شفيف وشعور عفيف.
هكذا أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن يبعث برسالة صافية صفاء النهار المشمس إلى رجال القضاء، ولأننا في دولة القانون فإن العدل هو الأساس والمتراس، ولم يكن ليتهيأ لدولة الإمارات أن تتبوأ هذه المكانة اللائقة لولا تمتع قضائها بميزان العدالة وعدالة الميزان، ولم يكن للإمارات أن تحظى باحترام العالم والمنظمات الدولية لولا انحيازها دوماً نحو موانئ اليقين في العدل والصوت الأمين في الحكم، لم ترفع الإمارات شعاراً بل طوقت الأعناق بقلائد الشرف الرفيع وأساور الكرامة، ولم تصل الإمارات إلى هذا السمو في الرفعة والتطور لولا وجود هذه القناعة الراسخة لدى القيادة بوضع الإنسان في مكان إنسانيته ولا مكان غير ذلك، هذا البلد الذي تأسس على العدل والمساواة جعله يحب الآخر وكلله بانتماء المواطن والمقيم إلى مكان واحد ألا وهو دولة الإمارات.

بهذا نجد الإمارات محط أنظار العالم وبؤرة عيون الساعين إلى حياة رغيدة سعيدة يأمن فيها الإنسان على عرضه وماله ومستقبل أبنائه، على هذه الأرض المعطاء تأتي الطيور تواقة إلى الاستقرار، مشتاقة إلى أرض الرجال الأحرار، تأتي الطيور محملة بأخبار الأحلام الزاهية وأسرار الأيام الباهية لا تغشيها غاشية ولا تشوبها فاشية، في الإمارات هويات العالم تلتقي عند الصحراء لترسم حدود العالم اللانهائي، وفي جوهر الخريطة الكونية ينبع نهر الإمارات ليصب في محطيات العالم عذوبة القيم وخصوبة الشيم ومعاني الكرم وأماني الأمم.

هذه هي الإمارات التي أنتجها عقل القيادة الإماراتية حتى صارت الإمارات النهج والمنهج تحذوه الأمم وتصبو نحوه وتقتدي به، صارت الإمارات المثال والموال وأشواق الحلم الطوال، صارت الإمارات العنق والشفق والنهار وما وسق، والفكر القويم وما اعتنق والقلب الكبير وما اتسق، صارت الإمارات الفضيلة والخيل الأصيلة، صارت الإمارات الكتاب المفتوح والبيت المنقوح والسطر المشروح، صارت الإمارات الكلمة والنعمة المنعمة وبوح الطير على ظهر موجة مفعمة، صارت الإمارات الحلم والعلم وخير الكلم تدنو منها العيون فتسعد القلوب وتحاذيها الأرواح فتتفتح أزهار الدروب.. هذه الإمارات مختار الصحاح وقاموس المحيط لكل من أغلقت أمامه مفردات الحياة وتعقدت الجملة الفعلية في مسيرته العملية.
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا