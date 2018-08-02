في يوم الامتحان الدراسي، يكون هناك حشر ونشر وسهر وفكر وحبر وسطر يمحو وآخر يعاد كتابته، والطالب الصغير حائر وخائر، يمر بدورة تاريخية من حياته، لأن المدرسة علمته أن هذا اليوم يوم نشور وثبور، ويوم يكرم المرء أو يهان، فترى الأبصار زائغة، والقلوب فارغة، والعقول بالغة التوتر، وكلما اقتربت لحظة الحسم دنت من النفوس الوساوس، وصرخ الطالب الصغير أنه ينسى كثيراً، يهوى النوم.
هذه هي علاقتنا بالحياة عموماً، وبالدراسة خاصة، لأننا علمنا صغارنا أن الامتحان هو الأجل الأخير لعام دراسي كامل، فإما النجاح أو الفشل، وفي الفشل نهاية للأمل وللتاريخ والعمر والمستقبل، لم نستطع إلى حتى الآن أن نتخلص من أزمة اللحظات الأخيرة، ولم نتمكن بعد من التحرر من الخوف من الفشل، أطفالنا يرضعون الخوف منذ الطفولة، ويتشربون من رجفات الاختبار منذ نعومة أظفارهم، ويكبرون، وهم في ملازمة مع الخوف، وفي جوف الخوف تكمن الشخصية الضعيفة، والعاجزة عن المواجهة والتحدي، وتجاوز مراحل المحطات التي يمرون بها. لم نستطع بعد تعليم أطفالنا أن الامتحان الدراسي ليس إلا خطوة نحو تحديد المستوى، والذي من خلاله تتم عملية معرفة الذات، واكتشاف القدرات، وتسديد الخطوات نحو مراحل ما بعدها.
لم نقدر بعد على انتشال أنفسنا من الخوف، من الفشل الأول، فنقلنا هذه التجربة إلى أطفالنا، وهؤلاء يعيشون ما نحن رسخناه في ضمائرهم، وبالتالي نحن نساهم مساهمة فعّالة في صناعة جيل لا يقوى على تخطي العقبات، نحن موغلون في تشكيل رجال ونساء المستقبل، على صيغة قطعة الصابون، ندعكها بقوة كي نستخرج منها الرائحة العطرة، ولكن هذه القطعة الصغيرة مع الدعك والفرك، تفقد صلاحيتها، وتصبح مجرد مسخ بلا قيمة، وبعد مرور الزمن نلقي باللا قيمة في مكب النفايات، ونقول إنها سلعة بائرة.
نحن نريد النجاح فقط، لا يهمنا ما تخلفه هذه الرغبة الملحاحة من فشل ذريع دائم، يضع الصغار في ملف التاريخ الأسود لمشاعرنا الأشبه بنشارة الخشب، لا يهمنا ما يحدث بعد الضغط، والربط على الحزام، لا يهمنا ما تكفلت به الطبيعة، وما أنيط بالفطرة، نحن فقط الذين نريد أن نغير من ثوابت الفطرة، ونريد أن نصنع من الصغار دمى تتحرك بمفتاح أوتوماتيكي، ونريد منها فقط النتائج الإيجابية. سجية الإنسان أقوى من كل العوامل الخارجية، فلندع الخوف، ونحترم عقل الفطرة، وسوف نحظى بالنتائج الباهرة.