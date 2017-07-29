من يكره نفسه لن يحب الآخر

هذه حقيقة الوجود الإنساني، الإنسان عندما يفقد الثقة بنفسه، فإنه يستصغرها ويحتقرها ويهينها ويذلها، ويحسبها شيئاً من النفايات. وعندما يكون الإنسان كذلك، فإنه لا يجد للحياة معنى، وفي الحياة هناك بشر سواه، وطالما الحياة لا قيمة لها، فإن الإنسان الذي يعيشها بلا جدوى. هكذا يرى الكاره لنفسه، وبالتالي لابد من القضاء على الآخر الذي لا قيمة له. هذا ما يفعله كل إرهابي، فإنه إنسان فقد العلاقة مع نفسه، بل وصار فاصل وسيع، بينه ونفسه، أوسع من المحيط فكيف له أن يعبر المحيط، وهو لا يثق بنفسه، هو متردد، خائف، مرتجف، مرتبك، مضطرب، يسير في الطريق كالأعمى، لأنه لم يتعلم الاستدلال على الطرق الصحيحة هو هكذا ارتمى على حصير الحياة، وحبى منفرداً، وعند طرف قصي شاهد النار، اعتقد أنها شيئاً براقاً وجميلاً، فاقترب منه، ولما لمسه احترقت يده، ومن تلك اللحظة فهم أن كل شيء له بريق فهو قاتل أو حارق. وهكذا دله عقله، وهكذا نشأ، ولما كبر أصبح لا يرى في الحياة شيئاً جميلاً، بل إن كل شيء له بريق فهو مؤذٍ ولابد التخلص منه وإلا فإن الحياة لن تستمر. وعندما يفقد الشخص ثقته بنفسه، فإنه سيكون عبئاً على نفسه، فسوف يكرهها، وسيكون عبئاً على غيره، وسوف يكره غيره، وتكبر دائرة الكراهية حتى تصل به أن يكره الحياة، ولا مانع من تفجير نفسه والتخلص من الحياة لأنها لا تعنيه بشيء، طالما لا يثق بمن يعيشون في كنفها. لا نستغرب إذاً من إرهابي قام وفعل فعلته، وبدم بارد، وهو يشعر بالراحة عندما ينفذ جريمته. لأنه مسمم العقل، وقد أصبح العقل الذي يسكن رأسه، مثل علبة بلاستيكية قديمة، أنهكتها أشعة الشمس الحارقة. الإرهابي كائن مخلخل من الداخل، مهلهل المشاعر، مضعضع الإرادة، هو عبد لعقل فقد صلاحيته وصار مادة قديمة غير صالحة للاستعمال، لكنه يستعملها، كونه لا يملك القدرة على التخلي عنها، وهو يعيش الثقة المزعزعة والبنيان النفسي الهش، الإرهابي قد يعتقد أنه بفعله الإجرامي، فهو جريء، بينما في الحقيقة، كل إرهابي شخص جبان عجز عن مواجهة نفسه والآخرين، فهرب إلى المجهول، لأن في المجهول يغيب عن العالم، ولا أحد يواجهه، ولا أحد يقول له هذا خطأ، وهذا صواب. فلا يهرب من الحياة، إلا الذي يخاف الحياة، ولا يخاف من الحياة إلا الذي لا يثق بها، ومن لا يثق بالحياة لا يثق بنفسه، وها هي الدائرة النفسية، تحيط بالإرهابي وتحيق به وتطوقه بمشنقة الفناء.