غش بمستوى الجريمة النكراء

ضبط أحد محلات بيع قطع الغيار، متلبسة بالجرم الصريح، وبيع خمسمئة ألف قطعة غيار مقلدة، أولاً يجعلنا بأيد أمينة واعية، قادرة على ملاحقة الشر، لتفادي أخطاره الفادحة. ثانياً أن الذي يقوم ببيع هذه القطع الجديدة ذات الصلة بهلاك الناس وضياعهم لهو كائن فج غليظ القلب متسلط، باطش، ترك ضميره في غابة النسيان، ودخل السوق التجاري خاوي الوفاض، لا ينوي على أي شيء سوى الربح ولو كان على حساب حياة الناس. نشعر بالفخر والاعتزاز بهيئة الرقابة في أبوظبي، وعلى جهد عناصرها وصدقهم وإخلاصهم، لأنهم عيوننا وهم أسماعنا، وهم مشاعرنا، وهم المد النهري الذي يزيح عن حياتنا أعشاب الموت، وما يسببه أصحاب الضمائر الميتة من مخاطر لا تحمد عقباها.. بهذا الجهد الوطني النبيل، يشعر المواطن والمقيم بالطمأنينة والأمان، بأن هناك من يسهر على راحته واستقراره، وحياته وسلامتها من المقتحمين، الذين لا يخافون من لومة ضمير ولا يهابون من عقاب الدنيا ولا الآخرة.. وما تقوم به جهاتنا الرقابية، يؤكد سلامة مشهدنا الحضاري، وقوة شكيمة واقعنا الاجتماعي، وجهوزية رجالنا في كل موقع في مواجهة كل محتال أثيم، وكل خوان لئيم، وكل متسلط عديم، وكل رهث رجيم، وكل معتد على حقوق الناس سقيم.
رقابتنا الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية، كل هذه عناصر تندرج تحت لائحة تحريم الغش، بأي صورة من الصور، الذي قد يتخذها بعض التجار ذريعة، لتمرير ما يريدون به إفساد الحياة، وتحويلها إلى غابة وحوش.. ولو تخيلنا أن شخصاً ابتاع قطعة غيار ما مقلَّدة، وبطبيعة الحال أي سائق سيارة لا يعلم ما يتم تغييره في أحشاء سيارته، مثله مثل أي مريض يخضع لعملية جراحية، ولا يدري كيف تتم هذه العملية وعلى يد من الأطباء، إن كان طبيباً يحترم مهنته أو لا، الأمر الذي يجعل خطورة الغش، لا مراجعة بعدها، لأنها لا تكتشف إلا بعد فوات الأوان، وبعد أن تقضي القاضية، وتذهب روح إنسان هدراً أو قد تتسبب له بإعاقة، نتيجة لعطب مفاجئ، في العضو «الحديدي» أقحمه تاجر غشاش إلى جسد سيارة أصبحت هي وصاحبها ضحية هذا الاحتيال التجاري المميت. هذه «الضبطية» هي جرس إنذار لكل من أعلن تقاعد الضمير، وكل من تناسى أن عيون رجالنا في الجهات الرقابية أكثر اتساعاً من محيطات جشعهم وهلعهم.