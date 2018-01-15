ثقافة اللامبالاة

تذهب إلى الصحراء، تقلب البصر يمنة ويسرة، فتجد الأمراض النفسية تتمشى على الأرض الكثيبة مثل وحوش مسعورة، ويتجلى لك هذا الوباء الخطير من خلال بقايا ما خلفته الأيدي وما بعثرته من نفايات وفضلات الليالي الحمراء. كلما مررت من طرف الشارع، وشاهدت ألسن النيران المشتعلة بين الحشود، شعرت بالألم لأنني على يقين من أن الصباح الباكر سوف يشهد مقبرة موحشة للمخلفات، وأن لا أحد سيعاني من هذا السلوك اللا حضاري إلا من يحملون على أكتافهم الأرزاء والأنواء، ويلهثون باحثين عن ملاذ القذارات التي تركها اللامبالون، وذهبوا يمتطون سلواهم، ويسردون عن مشاعر الغبطة والسرور التي تملأ قلوبهم، إثر سهرة مجللة بالمتعة، وسط الأحبة والأصدقاء.
أجل كم هو جميل أن يعيش الناس في سعادة في أجواء البلد الاستثنائية، وكم هو رائع أن يخرج الناس من ضجيج الانشغالات اليومية، ولكن الأجمل والأنبل والأكمل، أن يعي كل واحد معنى النظافة، وقيمة الاهتمام بأناقة صحراء البلد، وأن يعي أن الوطنية والانتماء يبدآن من السلوك القويم، ومن أولويات هذا السلوك، بألا نكون أنانيين، وألا نخص المتعة لأنفسنا، ونترك الطوفان لمن يأتي من بعدنا. لو فكر كل شخص من أن كل علبة فارغة أو زجاجة تالفة، تكلف عامل النظافة جهداً مضاعفاً لجهوده اليومية، وهو يلف الشوارع والأرصفة، ليطهر المكان من سلوكياتنا النافرة، ويغسل حياتنا بعرقه، لو فكرنا بهذا الإنسان وما يبذله من تعب وسغب، واعتبرنا أنفسنا مكانه، لما أسرفت بعض النفوس بكل هذه الجبال الهائلة، من مخلفات ليلة واحدة، ومن متعة أنانية تقصم ظهر من يأتون من بعدهم ليزيحوا عن كاهل الأرض كل هذا الركام والزكام والازدحام من الأوساخ. كما أن من يفعل ذلك إنما يقوم بتشويه متعمد لوجه البلد وسمعة البلد والمشهد الجميل للبلد، وهذا يدل على سوء الخلق ورداءة التفكير ودناءة الثقافة وفساد الضمير، وضمور الوعي الوطني، وضآلة الإحساس بأهمية أن تظل بلادنا جميلة، وضرورة المحافظة على منجزاتها الطبيعية، وثرواتها التي حباها الله. الإهمال في ترك كيس بلاستيكي واحد قد يودي بحياة كائن حي عندما يلتهمه، وترك علبة مشروب غازي، قد تصبح بعد حين كومة علب، هذه الكومة تصبح كثباناً من الأوساخ التي يتحمل عبأها عمال النظافة، والدولة التي تصرف الأموال الطائلة، لأجل أن تصبح بلادنا حديقة غناء، لا تؤمها إلا البلابل، أما الغربان فلا مكان لها إلا في مستنقعات القذارة. حقيقة مهما كتبنا في مثل هذا الموضوع، فلن نتمكن من الانتصار على موتى الضمير، لأن هؤلاء باتوا يشكلون مرضاً عضالاً، وخطواتهم الثقيلة على أرض الصحراء مرهقة ومضنية، ولا بد من جهد إعلامي مكثف ومدروس، لكشف النقاب عن الأسباب الجوهرية لمثل هكذا ثقافة مؤذية للجمال، وتكاد تكون مهيمنة في مواسم محددة، ونود من علماء النفس واختصاصيي علم الاجتماع، تقديم المساعدة في حل وعلاج مثل هذه الظواهر التي لم تكن من شيم أهل البلد.