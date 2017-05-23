السعادة هدف استراتيجي

عندما تكون السعادة هدفاً استراتيجياً، وعندما تكون السعادة في لب العملية التنموية، وعندما تكون السعادة ماء المكرمات التي تسقى به شجرة الوطن وشرايين المواطن، عندما تكون السعادة موجة البحر التي توشوش عند سواحل القلب، عندما تكون السعادة ورقة اللوز التي تهفهف عند أغصان الروح، عندما تكون السعادة نافذة الغرف، تدخل من خلالها النسمات كي تصبح رئة الإنسان بسعة الفضاء الرحب، عندما تصبح السعادة جناح الطير يعانق ألباب العقول، عندما تصبح السعادة مساحة خضراء شاسعة واسعة ترفرف حولها فراشات الأرواح، عندما تصبح السعادة كائناً أسطورياً يحرك الفرح في الأعطاف والطوايا والثنايا، عندما تصبح السعادة كتاباً تاريخياً نقرأ من خلاله جملة الحل الفصل، فكيف تكون يا إنسان سعيداً وتتخلص من رواسبك وخرائبك ونوائبك وعواقبك وبقاياك ونواياك ورزاياك، عندما تصبح السعادة ملحمة كونية يكتب أناشيدها رجال أفذاذ آمنوا بأن الوطن منزل واحد والناس فيه عائلة تتشابك في الحب والعطاء، عندما تصبح السعادة شعاع الشمس الذي لا غنى عنه لنمو الجسد وانتعاشه وحيويته وحياته..
عندما تصبح السعادة كالمرأة الحسناء تغدق على ناظريها الأمل، وتملأ المُقل بجسارة الحلم وقوة المعنى في الحياة، عندما تصبح السعادة وجه القمر وجذر الشجرة ونثة الغيمة وابتسامة عز وشهامة أرض لا تنجب إلا الأوفياء..
عندما تصبح السعادة كلمة السر في العلاقة ما بين الكائن والكائن، عندما تصبح السعادة رمانة الميزان في صناعة الفرح وصياغة الشفاه المنفرجة عن بهجة وسرور، عندما تصبح السعادة جزيرة طيورها بأجنحة الملائكة وعيون الماء، عندما تصبح السعادة شارعاً فسيحاً وسيعاً لا يسكنه ضجيج المنغصات ولا يستوطنه عجيج المكدرات، عندما تصبح السعادة سكون الليل وهدأة الصباح، عندما تصبح السعادة هي الإمارات بكل دلالاتها ومغزاها ومعناها، فلا بد أن يصبح الساكن على هذه الأرض مثل زورق منعم بنعيم السماء، مفعم بوجاهة أيامه ورجاحة أحلامه، ونباهة حظه وطموحاته.
لا بد أن يصبح كل من يعيش تحت سقف الإمارات كائناً لا يشبهه إلا هو.. ولا بد أن ترتاح النجوم عندما يعانق بصيصها معصماً وعباءة، هما ديدن الصحراء وما جادت به قريحة التاريخ من نخوة الأبرياء الذين أحبوا كالوردة فأعطوا عطرهم لكل الناس من دون شروط، عندما تصبح السعادة هي الإمارات فلا بد أن تتفتح أسارير الكون عن إشراقة تضيء نواحيه ونواصيه، ولا بد أن تصير الإمارات فيضاً من العطاء ونهلاً من السخاء ونهراً ترقص عند ضفافه غزلان الحياة وتنهض أعشاب الأفئدة مستبسلة في الاخضرار.. عندما تصبح السعادة هي الإمارات فإننا نفخر كوننا مركز السعادة ومحورها ومدها ومداها وامتدادها وأفقها وتدفقها ومرفقها وخاصرتها.