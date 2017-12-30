الحيلة اللغوية الملغومة

لعل كتاب «الحِيَلّ» المفقودة بعض أجزائه من الكتب العربية النادرة، وقيل إن «ميكافيللي» تأثر به في كتابه «الأمير»، لكنه يختلف عن حيلة اللغة، حين تزخرف بعض الكلمات لتستر عيوبها، وتزينها في عيون مستخدميها، بصراحة.. لست ممن لهم باع طويل في الاقتصاد، ويعتقدون أن الرشوة هي أس الفساد، كما يعتقدون أن ضياع المحفظة الشخصية مثل الأزمة العالمية، في النهاية تخرج صفر اليدين أو خاوي الوفاض أو على الحديدة، وقد أعجبتني اللغة حين تستعمل خبثها في التحايل على الرشوة التي يمر اليوم العالمي لمحاربتها في مثل هذا الشهر من كل عام، دون أن يتذكره أحد إلا الجمعيات التي تأسست لمكافحة هذا الفساد المستشري في المجتمعات التي تعطي الرشوة مسميات كثيرة، ومعاني مبهرة ومبهمة، لا تلوث اليد، ولا تعطن الجيب، بحيث يقدم الراشي للمرتشي الرشوة مغلفة بورق لغوي وتحايلي ومسكوت عنه من الطرفين!
البعض يسميها حصة، والآخر يطلق عليها عمولة أو كمسيون أو نظير الجهد أو إتاوة، أو إكرامية أو لزوم الشيء أعلاه أو أدناه، لكن الكل يرفض أن يسميها باسمها، لأنها كلمة ثقيلة، وفجة، ويعاقب عليها القانون، وتنبذها الأديان السماوية، وتتبرأ منها النظريات الفكرية والأخلاقية، لذلك ابتدعت الشعوب لها مسميات مختلفة: الفرنسيون يدلعونها بكلمة مركبة «بور بوار» أي من أجل الشرب أو كلمة بخشيش ذات الأصل التركي أو بقشيش - كما تنطق عند الفرس والأتراك- وشعوب أخرى تسميها تنفيعة، واليمنيون يطلقون عليها السلط، وهو المال والزيت أو يستعملون المصطلح الدارج «نشتي حق بن هادي» وأهل بلاد الشام يسمونها الحلوان ويشتركون مع العراقيين بتسميتها البرطيل، وهي أيضاً ذات أصل تركي، وأهل المغرب يعرفونها بـ «التدويرة أو قهيوه» والجزائريون يقولون: أعطه كمون أو قَهويه، والتونسيون يطلقون عليها خَمّوس وعَشّور، أي انقده من فئة الخمسة أو العشرة دنانير، والسودانيون يسمونها بلصة، أما المصريون، فقد أعياني البحث من كثرة مسمياتها المضحكة والشعبية المتسترة، حتى أنهم يبتكرون لها كل جيل مسمى يتماشى مع مرحلته ووقته، والخليجيون يقولون: ادهن سيره أو باطه أو بخّه أو رشّه!
فاللغة قادرة على أن تطرح سترها على الأشياء بخبث من أجل ألا تعيق ما يريده بعض الناس في المجتمعات، وقادرة على أن تمارس فعل الغواية بحيث تخدع من تريد، ومن يريد من الناس، فتصوغ لهم عبارة خفيفة الوقع على النفس، فلا تظهر تلك النفس اللوامة عندهم، مثلما تظهر حين تقدم لهم بمفرداتها الصريحة الفجة، فاللغة أكثر أدوات الخداع وأمهرها، وخاصة فيما يخص مفردات اقتصاد اليوم، بحيث لا تظهر بشاعتها إلا إذا ظهرت أزمة اقتصادية عالمية!