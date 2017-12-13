- «المواطنون الكرام احمدوا ربكم، واشكروه على نعمه يزدكم، لأن الواحد منكم لو ولد في إندونيسيا وإلا في فيتنام، لتشوف رب المنزل بضرس واحد، ويسوق دراجته النارية، ورادف الزوجة وراءه، وراضف عياله إلا واحد قدّامه، وآخر وراءه، وزحمة طرقات، وتلوث، وضجيج، ولغط ما يخوز صيف وشتاء، والواحد يكد بروبيات قليلة، والحرمة ما شيء برقع، وإلا حاطّه ماسك، وإلا لابسه ملابس الصلاة اللي يطونها حريمنا في السجادة، مثل «بيبي متّوه»، وما في نغيج على الشغالات من الصبح، هنا شعب واحد، فحص واحد»!
- «من الذين تبتلي بهم في سفرك، شخص يشعرك أنه أكثر واحد محافظ على صحته، وعلى جميع المسافرين معه بعد تحري الدقة، وسلامة الوصول، أن يهتموا بمسألة جفاف صاحبهم، وشعوره بالظمأ الدائم، تقول وحَرَه، ما يمشي الا بغرشة ماء، ويظل يتزعم ذلك الماء طوال تجوالكم، وإذا ما خلصت غرشة تطاول واحدها غيرها، لكن يا ليت ذلك الماء يحتفظ به جسمه، يظل يعثرك بسؤاله كلما دخلنا مكان اسألهم إذا كان عندهم حمام.. بس أبا أعرف ليش هالخسارة، وهدر لمياه الشرب»!
- ما يضحكونني إلا جماعتنا الذين يكونون في المؤتمرات متزمتين بربطات عنق شريت على عجل أو بتوصية من صديق لبناني ما زال مخلصاً لبضائع شارع الحمراء التي توقفت موضتها منذ الثمانينات، لكن حينما يكون الواحد منهم في حفلات المساء والانبساط والضحك بعيداً عن مقررات المؤتمر، ومغثة الصبح، ومغثة واحد سكرتير أو مقرر اللجنة المشتركة، والذي يتودد بصورة سمجة، ويسأل عن بديهيات، لكنه يصرّ على أخذ الرأي والموافقة المبدئية، بعيداً عن ذاك تجده منطلقاً ورياضي الروح، ويبغي الفرح له ولمن حوله، فتكثر تميليحاته أمام الأوروبيات، وبالذات الأميركيات، ويتمنى لو يخبر كل واحدة بما يملك، لكن حينما تقارب تلك السهرة التي يدفع كل شخص حسابه، تعتذر الأوروبية وبالذات الأميركية لصاحبنا المولع والموله، والذي أصر على دفع فاتورتها غير المجبر عليها، أنها ستتحاور مع زوجها على الـ«سكايب»؟ لذا لا تود أن تتأخر في السهر، فيخرّ صاحبنا صريعاً لتلك الغانية، ويظل يحسب ويضرب ويخمن ويتمنى لو أنها تتصل به بعد أن تنجز مخابرة الـ«سكايب»، لا أعرف لما العرب لا يسافرون مع نسائهم، ويكفونا العبوله»!
- ما أحد يحيرك ويجعلك تشك في عمرك مثل وجوه الصينيات في المهرجانات السينمائية، لا كحل ينفع معها، ولا معالم تعابير يمكن أن تساعدك على التذكر، لا تدري على من صبّحت اليوم، ولا على من شفتها أمس، يمشن ضربة مثل حمام الرسائل، وفجأة تظهر واحدة من جانب خاصرتك، قائلة: «جودا مونيك» مع ابتسامة منفرجة نزلت معها من الطابق الرابع!