كان «سارتر» يقول: عدم اختيارك بين شيئين، معناه موقف، واختيار في الوقت نفسه، لأنك قررت أن تختار شيئاً آخر، لذا بنيت عنوان مقال اليوم عدم الانحياز، انحياز على الحال ذاته، «عدم الاختيار.. اختيار»؛ لأنها هكذا كانت «حركة عدم الانحياز» تعبر عن توجهاتها، رغم أنها حركة راديكالية، والمقصد من تأسيسها، عدم الوقوف إلى جانب أحد القطبين، أميركا أو الاتحاد السوفييتي، لكن كل الدول المنضوية تحت راية هذه الحركة، كانت تميل للاتحاد السوفييتي، وكثير منها كانت تتلقى المساعدات منه، وكثير منها كان الاتحاد السوفييتي يتكفل بمصاريفها لحضور المؤتمر، ولزوم اتخاذ المواقف المتشددة ضد الإمبريالية الأميركية، وبعضها كان مع أميركا مثل اليابان، وربما الجيل الجديد لا يعرف، ولم يتعرف إلى هذه الحركة التي ملأت الساحة السياسية العالمية ضجيجاً وخطباً رنانة وشعارات استهلاكية.
لذا ادخرت الوقت وأنا في إندونيسيا أن أزور مدينة «باندونغ» الشهيرة التي احتضنت مؤتمر آسيا وأفريقيا عام 1955، والدعوة لتشكيل «حركة عدم الانحياز»، والتي غدت واقعاً بعد ذلك المؤتمر بست سنوات، حيث عقدت مؤتمرها الأول في العاصمة التشيكية «بلغراد»، وقد عرف «مؤتمر باندونغ»، بالمؤتمر التاريخي، ونظراً لتطابق أفكار المؤتمرين وتوحد نظرتهما، أطلقوا عليها «روح باندونغ»، حضر هذا المؤتمر زعماء تاريخيون مثل، «جواهر لآل نهرو، وجوزيف تيتو وجمال عبد الناصر وأحمد سوكارنو»، وغيرهم، وجاءت كلمة عدم الانحياز «NAM» أو «Non- Aligned Movement» من خطاب «نهرو» في العاصمة السيرلانكية «كولومبو» عام 1954، حيث وضع أسس حركة عدم الانحياز، كانت التسع والعشرون دولة المشاركة في المؤتمر لمعظمها ولاءات لأميركا أو الاتحاد السوفييتي بالخفاء وعلناً، اليوم غاب الاتحاد السوفييتي، وبقي من محنطات التاريخ، وتقسمت وانشطرت دوله، وغيرت الشيوعية وجهها، وانقلبت الاشتراكية إلى رأسمالية مستغلة، وتهاوت أصنام زعماء الحزب الواحد من الساحات العامة، «وتَأَمْرَك» الرفقاء، وسقطت الرفيقات، وهرولت دول المنظومة الشرقية إلى حتفها، إما حروب أهلية إقصائية، وإما في حضن «اليورو» الذي لا يرحم، وإما مد اليد لروسيا الجديدة من بعيد، وتفردت أميركا بهيمنة القطب الواحد، وما زالت دول عدم الانحياز والبالغة 120 بلداً تجتمع تقريباً كل عام، ولكن بنبرة خطابات خالية من التشنج الكوبي، والعنجهية الثورجية التحررية، تذكرت ذلك وأنا أجول في «باندونغ» الجميلة، والنظيفة والعصرية والباردة بطريقة ما تختلف عن مدن إندونيسيا، والتي تحتاج لأربع ساعات لتصلها بسيارة تغرق في الزحام، سمة إندونيسيا، كانت نظرة مني كمن يلوم التاريخ على ذلك الفندق الرئيس، والفنادق المجاورة التي ضمت زعماء تاريخيين، وذلك المكان الذي كان صاخباً بانفعالاتهم، وخطبهم، وتجييشهم للشعوب، وقد تحول اليوم بصمت لمتحف يضم أوراقهم وصورهم القديمة، وضحكاتهم الباردة، وأشياء بقيت منهم في ذلك المكان العريق.