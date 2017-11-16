«بصراحة.. ما أحد عائش مثل الأوروبيين، في بلادهم يعيشون يومهم، ومن أجل عملهم، ولا يهمهم إلا أنفسهم، لا الرجل سيهمه كثيراً إذا جاء الجَز ّ لولد عمه، ولا جاء القص بيته، ولا المرأة سيقلقها إن لم تعرف ماذا طبخت جارتها، وفي أسفارهم يتركون كل شيء وراءهم، ولا يبالون بشيء، يستغلون وقتهم، والمتاح لهم، ويفرحون بيومهم إلى أقصى مداه، نحن من الممكن أن يأتينا اتصال يعكر مزاج اليوم، رغم أن لا مصلحة لك فيه، يمكن تتصل الزوج المصون لأن ناقصنها بزار وفلفل دراز، نسيت أن تشتريه لها قبل سفرك، وسقط سهواً من قائمة طلباتها، ولا يجوز بصراحة أن يخلو البيت منك ومن الفلفل دراز مرة وحدة، فتجفل من لحظتها، ويظل فكرك مشغولاً كيف تؤمن للغالية ما طلبت، خاصة وأن تلفونك «الآيفون إكس» الجديد معك، ولا أدري ما دخل «بيل غيتس» بفلفل الدراز، في الدول المتقدمة لم أر في حياتي أوروبياً يرضع من تليفونين في وقت إجازته أو يمكن أن تعكر «سوزان» مزاج «مستر سميث» في سفره، لأن البيت ما فيه فلفل دراز»!
«ذهبت إلى «كاليري» فني في العاصمة الإندونيسية «جاكرتا»، لأشتري لوحة لأحد الفنانين المحليين كعادة ترافقني كلما سافرت بلداً، وكان بصحبتي أوروبي وزوجته تعرفت عليهما في أحد المهرجانات، ولما وجدت ما يفرح القلب، اشتريتها وأخذتها مغلفة لزوم الشحن، وخفة الحمل، بعدما فككت إطارها الخشبي الداخلي، وتقول إن هذاك الأوروبي وإلا زوجته سألاني ماذا اشتريت، وبكم؟ نحن عندنا الحرمة لا تستطيع الجلوس على بيصها خمس دقائق دون أن تعرف سعر الغرض الذي أخذته من السوق، ولو كانت سفرة شال، كل ذلك من أجل أن تعلق: إما أنه غال، وهي تعرف مكاناً يباع في أرخص، وإما ستذم البضاعة لأن سعرها رخيص، المشكلة أنا هذه المرة الذي لم يستطع، بقيت اتميلح، واتحكك، وأتعلث لأخبرهما عن اللوحة والفنان، وفلسفة الألوان، وقد كان سعرها على طرف لساني، لولا أنني خجلت، خاصة وهما لم يكن وارداً عندهما السؤال»!
«ليش يوم نطلّع جوازاً جديداً نفرح من الخاطر، تقول أحد مفصَّل لك ثياب جديدة، وإلا مآزر ثبانك غوازي»!
في ناس مش شرواتنا ينش تعبان من النوم، ويظل يتثاءب كأسد كسول، ناس يتابعون أعمالهم من الفجر، ويروحون البلدية، ولو لم يكن لديهم شغل هناك، يعني يمكن.. ما تدري بخطفة ملك وهو بمحاذاة مكتب الأراضي، وبعد واجب السلام والتواجد في البلدية، أول ما يصبّح على الهندي شريكه في مكتبة القرطاسية، ولوازم المدارس، يأتيه بسيارة «مكسيما» مغبرّة، داست طريق مصفح خمس مرات هذا الأسبوع»، والآلة الحاسبة في جيب كندورته العلوي، ويبدو أنه مشكك كثيراً في ذمة شريكه من جنوب الهند، والذي يوحي وجهه بالملل، والذي يظل يطوي سجادة الصلاة كلما رأى مقدم شريكه صاحب الـ«مكسيما» المغبرّة»!
«يعني مرات.. اللي يرسلون مسجات تجارية، وإعلانات نصب طبي، وضحك على النسوان والذقون، حقيقة.. لا حياء ولا خجل، ويحرجونك أنت صاحب الشارب واللحية في أمور نسائية ما كنت تعرفها، ولا تريد أن تعرفها، ولا تعرف قيمتها التي كانت «قبل» بسبعة آلاف درهم، وأصبحت «بعد» بثلاثة آلاف وخمسمائة درهم فقط.. يا زلمة.. وَحِّد الله عاد»!