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نشرة غالية.. وبنديرة عالية -1-
تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018
الشعراء العظماء لا يُرثَون، هم باقون في الذاكرة، ويتوالدون، هم أشبه بشعاع من معرفة ونور أو خيوط تصطفيها الحكمة، وتتبع وهج القلم وظل حرف النون، وإلا ما الذي يجعل المتنبي يحضر في وقتي هذا؟ ما الذي يجعل الماجدي بن ظاهر حاضراً وشاهداً على زمني ووقتي هذا؟ لِمَ يحضر الشابي حين يتوجع الوطن والإنسان؟ ولِمَ يشخص الجواهري حين تدفن نخلة في البصرة، وحين يراق ماء وجه العراق؟
هم الشعراء الحقيقيون، وعوشة الشاعرة، فتاة العرب، عوشة السويدي، شاعرة الجزيرة، هي واحدة منهم، تعددت الأسماء والصفات، والشخص واحد، أتذكرها حينما أريد أن أسمع كلمة أصلية صافية كماء نبع، متسلل من بين شقوق صخور الجبل أو منحدر في بطن واد، أتذكرها حين يدخل الصيف، وتهلّ تباشيره، برطبة «النغال» أو «الشحام» أو حين تسبق «البقول» ببواكيرها في نخيل ما زالت تؤنس ظليل واحة العين، وجوارها المعترض والمويجعي والجيمي والقطارة وهيلي والمسعودي ومِزْيَدْ، وسكيك بيوتها المشرعة ليل نهار، أتذكرها حين يطلّ أهل الساحل مظعنين، وهم يحضرون صيف العين أو كما يسمونها «أعّمان»، محملين بشفايا البحر، وطيب الدار، وناسها الغالين، أتذكرها حين أتذكر سماحة أهلها الأولين:
بو حيايين عطايف.... لابس الشيل الرهايف
ولي قعد بين الولايف.... تنظر الحشمة عليه
أتذكرها كنجمة دائمة السفر، لا أحبها أن تغيب، كنغمة أنيسة وسرّاية في ليل البر الموحش، تستضيء بها أقدام الراحلين والمسافرين، أتذكرها حين تستعصي الأحلام، وتعنّ على البال أشياء الوطن، وتفاصيل الناس الجميلين:
أحاول النوم عيني بالغصايب.... وليل الشوق للخالين طايب
عسى طيف يوافي عن حبيبي.... ولو حلم الكرى يصبح جذايب
بساله عن حاله في محاله.... وكيف الود عنده والرغايب
عوشة.. كوردة برائحة الفل والكادي من بلادي، عوشة كنخلة استفاقت على الماء، واستقامت على الظل، كسحابة شرود تغافل نوّ البحر، وسموم الرمال، ونسائم سهل الجبل، هي للوطن كله، من بره إلى بحره، وللمزيون فيه، هي شامة على خد الوطن، هي هامة، وعلامة للقاصي والداني، حين تغيب الطرق، وتضّيع الخطى مسارها.
هناك نساء غاليات على القلب، ماكثات دوماً.. وأبداً عند جهة الشمال، لا يغادرنها، وشارفات على الرأس، وهنّ عمائم العز، عوشة تفرح أن تشيلها، ولوحدها، لأنها فخر الرأس وتاجه، أحب أن أتذكرها كلما قاضت نخلة في العين، وبشرت أختها في ليوا، ودارت «مخرافة الرطب» من بيت إلى بيت، أحب أن أتذكرها كلما رنّ منحاز القهوة قبل صياح الديك، وقبل أذان الفجر، موقظاً صبح المنازل في وطرها القديم، أحب أن أتذكرها بطعم الهيل والزعفران، وبكسر رائحة فنجان القهوة بحبة قرنفل أو مسمار أو بخضة من يد ارتوت أو اكتفت، مردفة بالشكر، وبادئة بالسؤال.