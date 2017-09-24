نبكي عروبة.. ويا لهفي دمشق

«عروبة بركات» لمن لم يعرفها، كانت هنا لسنوات طوال، كانت زميلة في أكثر من مكان إعلامي وبحثي، لم تستطع أن تنفكّ من العمل الوطني، والسعي لكي تبقى سوريا مختلفة، فاختارت المعارضة من أجل التغيير، وبناء وطن لا يليق به التخلف، وهو من علّم العالم الأبجدية، بلد زاهٍ بكل هذه المعطيات التي وهبها الله له، وزاد عليها المخلصون شيئاً جميلاً آخر، وسلبها الناهبون أشياء كثيرة أخرى، وبعدما كان يصدّر للوطن العربي طاقات إبداعية في الثقافة والفكر والفن، وقامات جليلة ومجددة في الدين والسياسة والأدب، وشتى معارف الحياة، اكتفى فترة بتصدير الزيت والزيتون والصابون، وغدا الْيَوْمَ مصدراً لأخبار الدم فقط.
«عروبة» لاذت باسمها، ووجدت متسعاً في تلك البلاد التي سمى الأب ابنته عليها، وتيمناً بها، كانت كريمة، وبابها مشرع للجميع، كان المخلصون لها يعدون ذلك مثلباً، ويحذرونها منه، أما المنتفعون والذين لا يبالون، فكان عشاؤهم على طاولتها الممتدة، ومن مطعمها المفضل، والذي يعرفه الشرهون من بعيد، وكان غداؤهم من طبخ يدها البيضاء، كان لدى «عروبة» قضيتان في حياتها، وطن جميل، موعود بالفرحة، ويأخذ مكانه الطبيعي، كما كان منارة في سيرورة الحضارات، وأن تكبر ابنتها الوحيدة «حلا»، وتتعلم، ولا تشعر بغياب الأب مرة، تعلمت «حلا» هنا، وأنهت المراحل الدراسية هنا، ثم غابت مع أمها «عروبة» عن المكان نحو فضاء آخر، ومتسع من الحياة، واستقرت في تركيا من أجل عيون «حلا» ومن أجل القرب كثيراً من الوطن، أنهت الابنة الجميلة، ذات الشعر الذهبي، والحُسن الذي يشبه دمشق، ويشبه ياسمينها، كما يليق ببنت الشام، وبنت دورها المستورة دراستها من الجامعة التركية، متخصصة في السياسة، وغير بعيدة عن الإعلام، وتزوجت سريعاً، وعملت في إعلام معارض، وورثت من أمها حب المعرفة، ومحبة الأوطان، وزادها تخصصها وعملها قرباً من وجع بلدها، وتعب أمها، وحبس أبيها، وألم الطيور المهاجرة من سوريا والتي يجمدها الموت عند حدود الشواطئ القاسية، وكعوب بنادق الجنود.
غابت «عروبة وحلا» في الوقت، وعجلة الحياة، ولولا بعض التواصل الذي تسعفك به وسائل الوقت الجديد، لقلت مع القائلين: إما تلك العواصم الباردة التي هي أحنّ من الأم على السوري، وإما غابتا خلل الرماد والدخان، وذلك الرصاص الذي يطلقه العدو والصديق.
يوم الجمعة التي قبل يومين، وجدت جثتي «عروبة بركات 60 عاماً»، وابنتها التي مثل شق القمر «حلا 23 عاماً» مضرجتين بالدماء، ومسكوب عليهما سوائل تنظيف، وطعنات من سكين الغدر موزعة على جسدي امرأتين وحيدتين في شقة على الجانب الآسيوي من إسطنبول، ليس لهما ذنب غير أنهما بريئتان، وكانتا تفتحان باب بيتهما للكثير، دون تمييز، وتطعمان دون مِنّة، وترحبان بالقادمين كأصدقاء لا يعرفون الخيانة، ويتحلون بالنبل والشرف كفرسان من عرب التاريخ، لَم تعرف لا «عروبة» ولا «حلا» غير حب الوطن، وأن يبقى لأبنائه نظيفاً، معافى، متعمماً دوماً وأبداً بعمامة الكرامة التي تليق به، والتي زادها المخلصون زهواً وقيمة، وسلبها المتآمرون والانتهازيون حتى دمعة الشرف! نبكي عروبة.. ويا لهفي دمشق!