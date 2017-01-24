|
خميسيات
تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017
في هذه الأجواء المغبرّة المتربة والمكفهرة، لا أحد يوترنا مثل شخص يحمل هاتفين في يد واحدة، ولو حمل كل واحد في يد فستصبح المسألة معيبة ومضحكة في آن، ولا نرضاها له، لكن مهما كنا متسامحين، يبقى منظر الهاتفين في يد من الأمور المقلقة، لا الشخص قادر على أن يقنع الآخرين بجدواهما، ولا كثرة الأعمال تجبره على حملهما، خاصة أن أسواق الأسهم لا تشجع على ذلك، ولا سوق العقارات يحتاج لملاحقات مثل ذي قبل، ولا السيولة التي كانت تجري من تحتنا مثل أعوام مضت تدفع لذلك!
في تلك الأجواء المغبرّة المتربة لا أحد يوترنا مثل شخص مازال يحمل في جيوبه أثقالاً زائدة، وأشياء غير ضرورية، فيبدو الواحد مثل الميزان منتفخاً من الجانبين، لا «الأبواك» مثل زمان عامرة، ولا أحد يحمل مفاتيح كثيرة في عصر البطاقات و«الكروت» اليوم.. لا نرى ضرورة لامتلاء «المخابئ» إلا إذا كانت مهمة لتوازن مشية البعض!
في هذه الأجواء المغبرّة المتربة ما يزيد من توترنا تلك الأسنمة التي على رؤوس «الصبايا» يشعرنك أنهن هائمات، أو يعشن في حالة من الطفو، لا هنّ ثابتات على القاع، ولا هنّ حائمات في الفضاء، مترفعات، ومرتفعات عن الأرض بكعوب عالية، ومبالغ فيها، يجبرنك على أن تشفق عليهن من «طيحة» لم يحسبن حسابها، ويزدن عليها الهرم العلوي، حتى أنك تتعب حتى تتوصل إلى مكان عينيها الكحيلتين!
من الأمور المقلقة أن تجد واحداً يغازل في هذا الجو المغبرّ والمزعج، لا الوقت مناسب، ولا الجو جو رومانسية يسمح بذلك، وصاحبنا مصرّ بنظارته السوداء الكبيرة، وكندورته البنية الغليظة الغامقة، وشماغه الأحمر، وعطره شبه النسائي أن يجعلنا نعطس في ذهابه الكثير، وإيابه غير المنقطع!
من الأمور المقلقة رؤية السيارات المتسخة، والتي لم تعرف النظافة منذ أسبوع، وهي تجوب الأماكن الراقية، أو متوقفة أمام مبنى زجاجي لامع، تشعرك أنها من المضرات بالبيئة، وناقلة كثيرا من أمراض الحساسية، تماماً مثلما تشعرك أن صاحبها لم تلمس رأسه قطرة ماء منذ أيام ليست بالقليلة!
من الأمور المقلقة جداً في هذه الأجواء المغبرّة المتربة أن ترى حلاقك كل شهر، وتبصر شعره وهو ينحسر تدريجياً إلى قمة رأسه، شهراً أكثر من شهر، وتراه وهو متراجع يزحف إلى الخلف كثيراً عن ذي قبل، فلا هي بشارة خير، ولا هي بادرة ثقة متبادلة، وستدوم بينك وبينه! يسعد صباحكم بأجواء مفرحة، كما هي الهند اليوم في عيدها الوطني.