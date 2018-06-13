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مقابسات رمضان

تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018

قبل البدء كانت الفكرة: - «شو صاير في الممثلات الخليجيات، كلهن وارمات، وخاصة براطم الخوّارة، شيء مش طبيعي مطلقاً، ولا أدري من هو صاحب الرأي الأعوج الذي قبلن كلامه، وظهرت تلك المخلوقات الفضائية التي غزت محطاتنا الفضائية».
خبروا الزمان فقالوا: - «ينبغي أن يكون التواضع فضيلة أولئك الذين تعوزهم سائر الفضائل».

-«تعلمت الصمت من الثرثار، والاجتهاد من الكسلان، والتواضع من المتكبر، رغم أني لا أقر بفضل هؤلاء المعلمين».

- كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون إلا شماته الأعداء

تبصرة لأولي الألباب: - الأبراج الفلكية، هي تقسيمات لمسار الشمس، أو دائرة البروج الاثني عشر، وهي الدائرة التي تمر بها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وهي مقسمة إلى أربعة عناصر؛ أبراج مائية وتشمل السرطان والعقرب والحوت، أبراج ترابية، وتشمل الجدي والثور والعذراء، أبراج هوائية وتشمل الميزان والدلو والجوزاء، أبراج نارية وتشمل الحمل والأسد والقوس، ويعود تاريخها إلى الحضارة البابلية، وبعض المخطوطات تعيدها للعهد السومري، لكن الأغريق والرومان حولوها لمادة للتنجيم، وأخذها الأوروبيون عنهم، وشاعت في العالم، وربطوها بتاريخ مولد الإنسان.

تقاسيم بالفصحى والعامية: - الفرقة، من ثلاثة أشخاص وما فوق، الطائفة من أربعة وما فوق، الرهط من الخمسة إلى العشرة، العصابة من العشرة إلى الأربعين، العُصبة من العشرة إلى التسعين، البضع من الثلاثة إلى التسعة، الفوج، الجماعة المارة، وهناك مسميات غير معدودة مثل السرب والكوكبة والجماعة. ومن درجات النوم؛ النعاس، الرغبة في النوم، الوسن، ثقل الرأس، الترنيق، مخالطة النعاس العينين، الكرى، بين النوم واليقظة، التغفيق، النوم مع سماع أصوات الآخرين، الإغفاء، النوم الخفيف، التهويم، النوم القليل، الرقاد، النوم الطويل.

من محفوظات الصدور:-

إن صَلّب الياهي مَهَبّه

ياب الزباد وريحة الثوب

أحــــب وأدوّر محــبـــه

ولا ريت لي في الناس محبوب

****

العين لي ماغوفه

لي بالدموع اتْهِلّ

يوم السفن ورادي

وتمايلت بتْشِلّ

نووا على لبعادي

ما أعطوني مهلّ

يوم الفَيِرّ من كادي

ولا صَلّيْت النفل

أبعدت من لبلادي

في غبّات المهل

يا طارشي قَصّادي

سِرّ بالسلام وخَلّ

قل له ضاع احتيادي

والنوم عني زَلّ

****

مثل لي صابك أنا ياني

مَرّ بي في جزره ومدّه

المودة اللي لها شاني

تشغل المشتاق واتْحِدّه

****

آه يا من ونّ وحاله عطيلي

مأخوذ قلبه بجبر

أسبابي من ريم هيلي

اللي في عينه خزر

أسمر معكرش يميلي

كاسر متون الظهر
     
 

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