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مقابسات رمضان
تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018
قبل البدء كانت الفكرة: أعتقد أن مسلسلي «هارون الرشيد والمهلب بن أبي صفرة» من أفضل المسلسلات في الفانتازيا التاريخية، خاصة من ناحية التمثيل والتصوير والمكياج والإخراج والموسيقى، ما يعيب العملان طغيان الحالة النسائية، بحيث غطت على الشخصيات الرئيسة من خلال القصص الفرعية، فما أكثر النساء والجواري في المهلب، بحيث قدن العمل، وأصبح المهلب وأبوه وابنه يدورون في فلكهن، والأمر سيان في هارون الرشيد، مع الاعتراف بالأداء التمثيلي في المسلسلين، لـ «رباب وميمونة وأم المهلب»، و«الخيزران والعباسة وزبيدة»، وكلمة حق أخرى، مما رفع مسلسل المهلب «منذر رياحنة» بدور قطري بن الفجاءة، وفي مسلسل هارون الرشيد «ياسر المصري» بدور «أبي الفضل يحيى البرمكي».
خبروا الزمان فقالوا:- «يستطيع الكذب أن يدور حول الأرض في انتظار أن تلبس الحقيقة حذاءها».
- «إذا كان لديك متاعب في الدنيا، فلا تذكرها لأصدقائك وتضايقهم بها، بل أذكرها لإعدائك الذين سوف يسعدهم الاستمتاع بها».
- «عندما أقوم ببناء فريق، فإني أبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز، وإذا لم أعثر على أي منهم، فإنّني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة».
تبصرة لأولي الألباب:- الأنبياء العرب غير النبي محمد، هم: «هود»، وأرسل إلى قوم عاد، و«صالح»، وأرسل إلى قوم ثمود، و«إسماعيل»، وأرسل إلى جرهم والعماليق واليمن، و«شعيب»، وأرسل إلى أهل مدين، وكان في العرب أنبياء برجاحة عقلهم وحكمتهم وعلمهم وبلاغتهم، مثل: خالد بن سنان العبسي، والذي قال عنه الرسول الكريم، هو نبي ضيّعه قومه، وقس بن ساعدة الأيادي، ورئاب بن البراء الشني، وبعد وفاة النبي الكريم ظهر متنبئون مثل: مسيلمة وسجاح التميمية.
تقاسيم على الفصحى والعامية:- من الأخطاء اللغوية، قول إن المرأة عضوة في المجلس أو الدولة عضوة في هيئة الأمم، ونجمعها خطأ بقولنا عضوات الجمعية النسائية، والصواب أن عضو مثل «جزء»، ومثل «بعض»، لا مؤنث لها، وتجمع أعضاء.
والعطش في العربية درجات: أولها العطش، وهو الحاجة لشرب الماء، ثم الظمأ، وهو العطش الشديد، ثم الغُلَّة، وهو عطش مع حرقة في الجوف، ثم الهُيَام، وهو عدم تمالك العطشان نفسه من التعب، فهو هائم وهيمان، ثم الأُوَام، وهو عذاب العطش، فيضج العطشان بعطشه، وأعلى درجاته الجُوَاد، وهو العطش القاتل.
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