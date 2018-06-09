مقابسات رمضان

قبل البدء كانت الفكرة: - «معليش يعني بصراحة، معقول ولا واحدة من النساء تظهر متبرقعة في مسلسل «الماجدي بن ظاهر» يعني نحن في صحراء المكسيك أو عمق ديار الطوارق، شيل ملونة، ومرنقة، ونساء متلثمات، نحن لا نطلب أن يفرّق القائمون على العمل بين حنّية العصا «الهناوية» من عكفة العصا «الغافرية»، ولا الفرق بين قرضة البرقع عند أهل الشمال، وأهل الجنوب، ولكن مطلبنا شيء واحد، قليل من الواقعية في الطرح، وقراءة عادات الناس، وثقافة المكان بطريقة صحيحة حين نقدم شخصية تاريخية، لها ثقلها»!
خبروا الزمان فقالوا: - «لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود». - «إذا كنت غنياً فتناول طعامك متى شئت، وإذا كنت فقيراً فتناول طعامك متى استطعت».- «الأشياء الجميلة ليست جيدة غالباً، ولكن الأشياء الجيدة جميلة دائماً».
- «عندما يمدح الناس شخصاً، قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يكاد يصدق ذلك».
تبصرة لأولي الألباب: - الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين والدنيا، يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب التكريتي الدويني نسبة لمدينة دوين في أرمينيا، وشهرته صلاح الدين الأيوبي، وُلد في «تكريت» عام 1138م، وتوفي في دمشق عام 1193م، وعمره خمسة وخمسون عاماً، اختلفوا في نسبه، هل هو كردي أم عربي من بني أمية سكن بلاد الأكراد حيث كان والده والياً على تكريت، أمه ست الملك خاتون، وليست المسيحية «الكونتيسة بنثيو»، زوجته عصمة الدين خاتون، وله 12 ولداً من زيجات متعددات، أشهرهم ثلاثة، الأفضل، والعزيز عثمان، والطاهر غازي، قضى على الدولة الفاطمية التي امتدت 250 عاماً، وأسس الدولة الأيوبية.
تقاسيم بالفصحى والعامية: - معاني أسماء بعض من الشعراء: الحطيئة، القصير دميم الوجه، ومعنى أبو نُوَاس، ذو الضفيرتين المتدليتين على صدره أو ذؤابة تنوس على ظهره، أو ذؤابتين تنوسان على عاتقيه، وفي العامية ينوس يتمايل من شدة النعاس، المَعَرّي، نسبة لبلدة معرّة النعمان، والمعرّة الأرض قليلة النبات، والنعمان الدم الأحمر القاني، الأخطل، طويل شحمتي الأذنين، أبو العتاهية، يعني أبو الجنون، البحتري، يعني القصير، الفرزدق، الرغيف الساقط من التنور، الطِرماح، الطويل، الأعشى، من لا يبصر ليلاً، به عشو الليل، سُليك، فرخ القطا أو الحجل، السموأل، الظل، وكذلك ذباب الخَلّ، عنترة، الذباب الأزرق صَات وطَنّ، والكميت، الفرس المتميزة بالحُمرة يخالطها السواد.