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مقابسات رمضان
تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2018
قبل البدء كانت الفكرة: - أعجبني شاب من الإمارات، لا أدري إن كان برنامجاً تلفزيونياً أو هو فقط مقاطع فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي، يزور مدناً مختلفة، ويلتقي بأناس بسطاء، ويدهشونه كم هم شرفاء وكرماء، وعلى طبيعتهم، ليفاجئهم بإكراميات وهدايا سماوية بمناسبة الشهر الفضيل، يتركهم وتلك السعادة التي أدخلها على قلوب كانت تعبة، وتنتظر فرج الرب، ويترك هو هناك أثراً من الإمارات وخيرها العميم، ثمة قصص إنسانية من واقع الحال العربي تدمع العين وتقبض القلب، أكثر من قصص المسلسلات الرمضانية المفتعلة!
خبروا الزمان فقالوا: - «في الشدة يقاس الصبر، وفي النقاش يقاس العقل، وفي المواقف يقاس الإنسان».
- «أعتن كثيراً.. وكثيراً بسمعتك، لأنها ستعيش أكثر منك».
- «لا تكسر من جاءك معتذراً، يكفيه انكسار الاعتذار».
- وكنّ رجلاً إن أتوا بعده يقولون: مَرّ وهذا هو الأثر «أحمد شوقي»
تبصرة لأولي الألباب: - «الانكشاريون» جنود أتراك وأهالي من مدن مختلفة، و«موالي» وأسرى تلقوا تدريباً احترافياً، وتأهيلاً دينياً، و«الانكشاري» كلمة تركية تعني بالمصطلح العسكري «المجند المستجد» أو الجندي الجديد، ويعود ظهورهم لـ«أورهان» الذي أسس والده الامبراطورية العثمانية في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، واتخذهم في البداية كحرس، وأصبحوا في القرن الخامس عشر من أقوى الوحدات العسكرية في جيوش العالم، وقد خدموا الامبراطورية العثمانية حتى عام 1826م حينما ثاروا على السلطان محمود الثاني في الأستانه «أسطنبول»، لكنه قضى على وجودهم نهائياً.
تقاسيم بالفصحى والعامية: - قَفّى، أتبع، وفي القرآن: «وقفّينا من بعده بالرسل» أي أتبعناه، وقفّى كلامه، أرسله كالسجع مقفّى، قفا، تبع الأثر، ونقول في عاميتنا: قَفّا فلان، راح، قفقفة، رعدة من البرد، وتقفقف، أرتعد وأرتجف برداً أو من حمى نفّاضية، وقفل، رجع من سفر، والقفال، انتهاء موسم الغوص، والقافلة، أصلها الراجعة من السفر بالسلامة، وتقال أيضاً للرفقة وللغزاة، وللجماعة المسافرة تيمناً بعودتهم سالمين غانمين، وقفل الرجل بابه، أغلقه، وأقفل بابه، أغلقه بالقفل، وأقفل الرجل عن العطاء، بخل بماله، ولَم يعط، والقفاوة، هي الحفاوة والإيثار.
من محفوظات الصدور: - من قصائد «خلفان بن يدعوه»
عن عدلكم بالحق مغدور
خذني هوى تلعات الأرقاب
لي بالحسن فاقن على الحور
خود عنايج بيض وأعراب
وإن قال حد خايب الشور
فلان يوز أو سدّ هالباب
لو يقسمون بسورة الطور
قولوا جذب في جيلكم تاب
إن مت قولوا ذاك مأجور
وإن عشت أسرى الناس الأنياب
لو ينفخ إسرافيل في الصور
أنا لحب الزين طرّاب
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«ماجد بن علي النعيمي»
ما تزهي الدلة بلا قناد
ولا تنفع الدعوة بلا اشهود
ولا يدخل المحمل بلا سناد
ما بين فشت وموي واحدود
تضرب نيه في وسط لبلاد
وَقْضْت ناسٍ كانوا أرقود