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مقابسات رمضان
تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018
قبل البدء كانت الفكرة: هناك ظاهرة محمودة في تلفزيوناتنا في رمضان، وهي إقبال الكتّاب والمثقفين بعمل برامج قصيرة متنوعة، تخدم الثقافة والمعرفة، ولا تخلو من تسلية، هي أشبه بمحطات تنويرية، قدمها: ياسر حارب، وبن حويرب، وعوض بن حاسوم، وكانت هناك تجارب سابقة لمحمد المر، وسلطان العميمي وغيرهم.
خبروا الزمان فقالوا: - «أسوأ العقول هي التي تحول الاختلاف إلى خلاف».
- «لا تقطع صديقاً، وإن كفر، ولا تركن لعدو، وإن شكر».
- تأوّبني ليل بيثرب أعسر وهمّ إذا ما نوّم الناس مسهر
لذكرى حبيب هيّجت لي عبرة سفوحاً وأسباب البكاء التذكر. «حسان بن ثابت»
تبصرة لأولي الألباب: - أول مرة استعملت الرقعة كجواز سفر كانت في عام 450 قبل الميلاد، حينما طلب «نحيميا» وهو موظف في بلاط ملك الفرس «أرتاكزيركزس» الأذن له بالسفر إلى مملكة «جودا»، فمنحه الملك خطابا إلى حكام ولايات ما وراء النهر، يطلب منهم السماح له بالمرور في أمان أثناء سفره في أراضيهم، وهي نفس الصيغة المستعملة حتى اليوم في جوازات سفر دول العالم، وفي عهد «لويس الرابع عشر» ( 1638 - 1715م) ملك فرنسا ظهرت أول وثيقة سفر، حينما أصدر ورقة لموظفي بلاطه أطلق عليها passé port أي عبور الميناء، لأن معظم الأسفار كانت عن طريق الموانئ البحرية والنهرية، وكانت تلك بداية مصطلح جواز السفر passport.
أول إشارة إلى جواز سفر بريطاني وردت في قانون صدر في عهد الملك «هنري الخامس» في عام 1414م، حين طلب فيه الملك من الدول الأجنبية السماح لرعاياه بحرية السفر، وفي بريطانيا الجواز رقم واحد لرئيس الوزراء، أما جوازات الأسرة الملكية فبدون أرقام، أما جواز السفر بشكله الحالي فلم يعرف قبل عام 1915م.
تقاسيم بالفصحى والعامية: - تأملوا العربية وغناها فكلمة قذر تطلق على الوسخ في العموم، لكن في التخصيص انظروا: القذر في البدن، التَّفل والطَّفس، وفي الثوب، الدَّنس، وفي السراويل، القَثَم، وفي العرض الذَّرَق، وفي الحسب، اللَّطَخ، وقذر الماء، الكَدَر، والعيش، الرَّنَق، واللبن، الوَضَر، واللحم، الغَمَر، وقذر الأسنان، القَلَح، والفم، الفَلَح، والشفة، الكَتَن، والأذن، الأُف، والأظافر، التُّف، والأصابع، الضَّرّ، والقدم، الكَلَع، وقذر مخالب الطير، الوَطَح، وأصواف الغنم، الوَذَخ، وأفخاذ الإبل العَصِيم، والذيل، القَشَف، وقذر التيس، الوَذَح، والكلب، الزَّرَم، والبعير، الرَّدَج، وقذر الطين، اللَّثَق.
من محفوظات الصدور: - البدع في معّطانه جنّه واطي نبي
يورد بليّا زَانه **** بو عقص ملتوي
يا اللي يخفق جنانه **** وإن برّق يستحي
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حاضر خصب ياب اليليلي **** والتمر يابه بو قذيلات
والسعن مخروز عديلي **** اللي مقيّل تحت غافات
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ما يمشي مخّطفّاني **** على نفسه نقود
يَرّ الغشا عَيّلاني **** من سمع كلمة هود
أدلّه لو بغاني **** راعي العريش العود