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مقابسات رمضان
تاريخ النشر: الإثنين 28 مايو 2018
قبل البدء كانت الفكرة: - بالأمس كان أحسن سحور مع «الريال»، كانت المباراة، وكأنها افتتاح لكأس العالم مبكراً، ومع ذلك لاحظت أمرين، الأول أن كثيراً من المطاوعة عجلوا في تراويحهم، وكادوا يسبقوننا لمشاهدة المباراة، بالطبع الكثير منهم يعلل الأمر أنهم بغية شد أزر، ونصرة المسلمين في الفريقين، الأمر الثاني أن غالبية البرشلونيين كانوا ضد «الريال»، ولا يحبون «ليفربول» إلا للتشفي، هذا لو كانوا «كتالونيين» لعذرناهم، لدوافع سياسية انفصالية عن العاصمة مدريد!
خبروا الزمان فقالوا: - «لقد كان حالماً، مفكراً، متكلماً، وفيلسوفاً أو كما كانت زوجته تعتقد غبياً».
«الكتابة عمل سهل، فليس عليك إلا أن تحدق في ورقة بيضاء حتى تنزف جبهتك». «بمجرد أن تتعلم القراءة، ستكون حراً للأبد».
وتشتاقهم عيني وهم في سوادها وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي
تبصرة لأولي الألباب: وصى عمر بن الخطاب قادته قائلاً: «سمعت رسول الله يقول: إن الله سيفتح عليكم مصر بعدي، فاحفظوا عهد أقباطها، فهم أهلكم»، والأقباط هم سكان مصر التي كانت تعرف بهم «أرض القبط»، والمؤرخون ينقسمون في سبب التسمية، بعضهم يردها إلى «قبطيم بن مصريم أحد أحفاد نوح عليه السلام ممن استقر في وادي النيل، وبعضهم يقول: إن التسمية آتية من الكتابات المسمارية الأشورية «هيكوبتون» التي أطلقوها على سكان وادي النيل، وأخذها اليونانيون، وجعلوها «ايجيبتوس»، وغالبيتهم يتبعون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تسمى «كنيسة الإسكندرية» التي أسسها القديس مرقص عام 48 م، ومنهم من يتبع المذهب الكاثوليكي الذي بشر به الرهبان الفرنسيسكان بداية القرن الثالث عشر، والبعض يتبع المذهب الأنجيلي الذي أسس كنيسة لهم عام 1860م».
تقاسيم بالفصحى والعامية: المذكار من النساء والخيل، الولود المنجاب للذكور، وفلاة مذكار، ذات أهوال، وطريق مذكر، فيه مخاطر وأهوال، ومطر ذكر، شديد، وكلام ذكر، قاس، وذكور، لا ينسى، فهو ذَكّير، وذُكرة السيف، حدته، يقول دريد بن الصِّمة:
يا هند لا تنكري شيبي ولا كبري *** فهِمتّي مثل حدّ الصارم الذَّكر
ويوم مذكور، مشهور، والتذكرة، العظة، وذُكّار، فحّال النخل، وذكير الحديد، الفولاذ القاسي، والأنيث، الحديد المطاوع، والذكرى، التذكر يقول أبو صخر الهذلي:
وأني لتعروني لذكراك هزة *** كما انتفض العصفور بلله القَطْرُ
من محفوظات الصدور:
وبرق وراك ينوض لا تستخيله *** لو فاض واديه المحيل وسال
ولو كثرت خلان في موسم الرخا *** يصيرون لا شط الزمان قلال
ولي ما يودّك ما حتا منك مزعل *** ولو تكون جوداتك عليه جزال
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ما كل غواص بقوع غزيري *** تملي حواصل نادر اليَكّ يمناه
القول من تكثر هروجه هذيري *** ما قل دل وتفهم الناس معناه
ننظم عقوده في سلوك الحريري *** من الذْهَب خوف من الخيط يَّشْعَاه
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لو كنت بين أخوياهم جان أنا أشوا لي *** جريب منهم وشوف العين يشفيها
لي من ضوى الليل تطري لي على بالي *** طواري من ضنين الشوق مخفيها
مجافي النوم جني فوق مهيالي *** من حرّة ذَر دمعي ما يطفيها