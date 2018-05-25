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مقابسات رمضان
تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018
قبل البدء كانت الفكرة: العمل الفني حين تتوفر له الإمكانيات المادية والفنية و«اللوجستية»، بما يعرف بسخاء الإنتاج، ولا يكون ملحوقاً بسرعة الوقت، وضغط العرض، كما يحصل في كثير من المسلسلات الرمضانية، يخرج بالطريقة التي يحترمها المشاهد، لأنها احترمت عقله وذوقه وثقافته، وشكلت له معرفة، وذائقة فنية، وللأسف ما يعرض فيه الكثير من الغث، وقليل هو السمين، وهنا نشيد بمسلسل هارون الرشيد، فقد حمله ممثلون قديرون، وطاقم فني متميز.
خبروا الزمان فقالوا: - «تفضل المرأة أن تكون جميلة أكثر من أن تكون ذكية». مثل فرنسي
- «الذي يشتري ما ليس في حاجة إليه، يسرق نفسه». مثل سويدي
- «عيوب الناس نحفرها على النحاس، وفضائلهم نكتبها على الماء».
مثل إنكليزي
تعالوا أعينوني على الليل إنه على كل عينٍ لا تنام طويل
تبصرة لأولي الألباب: المملكة المتحدة تتكون من أربع مقاطعات: إنجلترا، إسكتلندا، ويلز، وإيرلندا الشمالية، شكلت إعلام ثلاث مقاطعات: علم إنجلترا على شكل صليب أحمر «سانت جورج»، وعلم إسكتلندا على شكل «أكس» أبيض، «سانت أندروز»، وعلم إيرلندا الشمالية على شكل «أكس» أحمر «سانت باتريك»، علم المملكة المتحدة الحالي الذي اعتمد عام 1801م، أما جمهورية إيرلندا الحرة أو إيرلندا الجنوبية، وعاصمتها «دبلن»، فقد استقلت عن التاج البريطاني عام 1921م، وتتكون من 26 مقاطعة، أما المقاطعات الست الباقية، فهي تكون إيرلندا الشمالية، وعاصمتها «بلفاست»، وهي تابعة للتاج البريطاني، وبسبب النزاعات بشأن المناطق الإيرلندية التابعة لبريطانيا، انسحبت جمهورية إيرلندا الجنوبية من اتحاد «الكومنوليث» عام 1948م، وأصبحت عضواً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1973م.
تقاسيم بالفصحى والعامية: نقول: لم يتزحزح قيد أنملة، والأنملة هي عقدة الأصبع الأخيرة التي فيها الأظفر، وجمعها أنامل، وحيّاك الله وبيّاك، أي أطال عمرك وعلا مقامك، وتحيتهم في الجاهلية: عم صباحاً أو مساء، وهي مدمجة من أنعِم صباحاً أو مساء، وتقول العرب: حال الجريض دون القريض، الجريض هو الريق واللعاب، والقريض قول الشعر، فإذا ما نشف الريق من الخوف أو التعب والعطش صعب على الإنسان الحديث، كلمة تفاح ليست عربية هي من الفارسية «توتا»، ومعنى اسم هند، المائة من الإبل.
من محفوظات الصدور:
في هواكم لو غَدْيّ شايب غيركم ما أسير في دروبه
إن زقرني هوب متوايب والهشر ما عينيَه صوبه
كل صباح أزور بيبانه وأستصيخ أهله ينادونه
من غلاه أحب ييرانه وأبغض اللي ما يدانونه
قولوا له إيفنْشّ إييني بإحسان ومروة ومعروف
لا يخلي قليبي حزيني وارآبي اللي يمر ويطوف
عشر الدقايق عن سنيني وإلا الدقيقة حول مرضوف
أسهرت عيني من ونيني وأصعب ونيني باطن اليوف
إن جان ما شفته بعيني شربت كاس الصبر مديوف