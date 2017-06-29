* «ليت الحياة مثل الأفلام الهندية، يوم تزعل الوحدة منهن، وإلا تطمح عند أهلها، وإلا تعق عيالك في ثباتك، تقوم وترشّها بأغنية، وتنتهي الحيّة».
* لم يشكل الوداع عند الكثيرين نوعاً من الألم، فوداع الأمكنة والنَّاس والعادات الاجتماعية، وحتى شهر رمضان مثلاً، يورث بعض الشجن في الداخل، وقد يذهب بك نحو شيء من الكآبة الطارئة، هل هو الفقد أم الحنين أم التعلق أم لأن العواطف ودفء المشاعر عند الشعوب الشرقية أكبر من العقل وحضور المنطق والتعامل اللحظي مع مستجدات الوقت، وتنتهي الأمور، ولا يحملون شيئاً في النفس.
* لماذا العيد مرتبط عندنا بنعال جديد، وكأن الواحد لن يحلو عيده إلا بنعال جديد؟ في الزمن الماضي، كان الأمر معقولاً، لأنهم يخصفون النعل حتى يتقطع، ولا يمكن رفأه، أما الْيَوْمَ فالخزائن تئن من كثرتها وأشكالها وألوانها، لا شيء غير العادة، وثقافة الاستهلاك، في الغرب بالتأكيد لن ينتظروا حلول ليلة «كريسماس» حتى تعج الأسواق بالعائلات وبالمشترين أحذية جديدة لهم ولأولادهم، والإنجليزي مستعد أن يتخلى عن العيد، ولا يتخلى عن حذائه القديم الذي صنع من أجل عقد من السنين مما يعدون.
* يعني في معلومات خاطئة وغبية عن الناس، لا يرسخها وينشرها إلا أصحاب العقول المتحجرة، وخصوصاً المتدينين الذين بلا علم يذكر ولا معرفة تقدر، ولا اطلاع على تجارب علمية صحيحة، مثل؛ أن الغربيين لا يغارون على نسائهم، لأنهم يأكلون لحم الخنزير، والقصد واضح ذم لحم الخنزير لأنه محرم، وإنقاص من قيمة من يعدونهم كُفَّاراً، وكأن الغيرة ليست فطرة في الإنسان قبل الأديان، فرضتها العادات الاجتماعية، وكرستها ثقافة الإنسان عبر العصور، السؤال «إذا تِيسَرّ لا تصك بس طالع زوجة ألماني هذا سيره، وأنت ضارب بالقصرة، مع بروز في الكرش غير مستحب في ذاك العمر، وشوف شو بتلقى؟ والله لينهشك نهشة الضبع أو الذئب الجائع».
* «يعني بصراحة بعض الناس ما يتأمنون، وما يغركم كلام الشتاء، ترا كلام الصيف مختلف، طوال السنة ما شيء أحسن منا، وجونا جو سويسري، ويقولون فينا ما لم يقله مالك في الخمر، ومن يأتي الصيف تقول بايتين ننازعهم، وإلا مشردين أحد من عيالهم، وليس لديهم فيما يقولونه عنا في إجازتهم السنوية إلا «شو هالشوب هيدا»، «يا رب فطيس»، «جهنم الحمراء»، «ويلّي الصهد بزاف»، «عمار يا مصر، آه في حر، بس مش كده.. إيه دا فرن»، كل بدارجته، ما قصورهم إلا يقولون: ترا لولا هالنفط، وهالرواتب بلادهم ما تنطاح، وخلها في حجالهم، ورمح القاع».