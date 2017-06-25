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تمام مقابسات رمضان
تاريخ النشر: الأحد 25 يونيو 2017
قبل البدء كانت الفكرة: وقد وصلنا إلى تمام المقابسات الرمضانية، وختام الشهر الفضيل الذي مر كسحابة من غيم ماطرة وباردة، فالشكر على اهتمامكم وأسئلتكم وتواصلكم وتعليقاتكم، والشكر موصول لأنها كانت صُحبة كريمة ومباركة، أعادكم الله عليه أعواماً مديدة، وسنوات عديدة، وأفرحكم بعيدكم.. واسمحوا وسامحوا وتسامحوا، والبعض الذي كان يدعو طوال الشهر بالويل والثبور وعظائم الأمور على الكفار، نبشرهم بأن جُلهم سيعيدّون في ديارهم!
خبروا الزمان فقالوا: - «من يدعو أعمى لبيته، يستقبل ضيفين بالتأكيد».
- «إذا كان لديك رغيفان فكل واحداً، واشتر بالآخر ورداً وزهوراً».
- «إذا تشاجر كلبان على غنيمة، تكون من نصيب الذئب الذي يأتي على نباحهما».
معلومة غائبة: جد الرسول الكريم من أبيه «عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب»، وجدته لأبيه «فاطمة بنت عمرو المخزومي»، أما جده لأمه فهو «وهب بن عبد مناف بن زهيرة بن كلاب»، وجدته لأمه هي «برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب»، وتوفي عبد الله والد الرسول شاباً، وعمره خمسة وعشرون عاماً، ودفن في دار تسمى «دار النابغة» بيثرب، بعد أن مكث زواجه شهرين فقط من آمنة والدة الرسول الكريم، والتي توفيت وعمرها عشرون عاماً، ودفنت في الأبواء بيثرب.
من بحر العربية: «لله دَرّك»، دعاء بكثرة الخير، والدر اللبن، «ما في جعبتك»، ما في كنانتك من سهام، «أضغاث أحلام»، الضغث الحشيش والعشب المختلط، «المرض العضال»، إذا اشتد وأعضل، ولم يجد له دواء، «رأب الصدع»، أصلح الشق الذي في الجدار، والرأب، تصليح ما انكسر مثل إناء الفخار وغيره، «بنو جلدته»، أبناء عشيرته، «عاقر الخمر»، لازمها وداوم عليها، «عقر البعير»، لا يعني ذبحه، بل قطع إحدى قوائمه ليبرك، ويتمكن من ذبحه، و«ساحة الوغى»، الوغى صوت وجلبة الجيش في المعركة.
من حديث أهل الدار: صَنّف، عمل ما برأسه، سَمّر، هذاك سيره في بر أو بحر، زَمّ وبِطَرّ، ترفع وتكبر، خانه، أهمية ومكانة وقيمة، نقول: «فلان ما له خانه»، ونقول: «خلاص.. طاحت الحِيّه»، انتهت القضية، وبانت الحجة، غميضة حسرة وندم، والنساء تقول: «وآغميضتي أو وآغمياضي عليه»، ينغق، يصيح، قِشّار، ما يقشر من غلاف الحمضيات، الصْلّامة، نواة المانجو، الطَعّامة، نواة التمر، و«الرطب مخومي ومحمض وخميان»، إذا فسد طعمه ورائحته:
يا اللي يبا بيعَلّي على ظهور سمان
يقبض درب المشلّي ويسير صوب عْمَان
الخنيزي والمسَلّي أيحط في الوعيان
محفوظات الصدور:
مْقَرّن الحيات ســـيدي ياني على قلبي مساداه
جَنّه ضحى واليوم عيد ذاك البخت لي يوم ألقاه
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يعل لي بييحد وينساكم يبتلي وتصيبه مصيبه
يعل كل الناس تفداكم من عيوز وفرخ وشيبه
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يا اللي صبغ كفه بحنّــا وأمسى شرى خصاب الروايب
وســط الحشا داس ومَحَنّا يا اللي عليه القول صايب
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وآيه طويت دعُوني عقب القيظ بشهـــر
أبكي مقر عيوني وِلّفـــي يوم الصغر