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مقابسات رمضان
تاريخ النشر: الخميس 22 يونيو 2017
قبل البدء كانت الفكرة: يا طيبي هذا العالم اتحدوا، ولا تجعلوا الجهلاء يغلبون صبركم، ويمتحنون عقلكم، ولا تجعلوا الأشرار والمدعين يمنعون خيركم، ويقطعون بركم، ولا تجعلوا الدنيا مقوداً بأيديهم، ولا مرتعاً لهم، أنتم أصل خلافة الأرض.. والآخرون هم الطارئون، أنتم حرّاس قيم الحضارات التي تقوم على الخير والجمال والحق!
خبروا الزمان فقالوا: - «من اشترى ما لا يحتاج إليه، باع ما يحتاج إليه».
- «الرّجل يريد كل ما يستطيع أن يناله، والمرأة تريد كلّ ما لا تستطيع نيله».
- «لا تستدن من الغني، ولا تقرض الفقير».
- «تقلق المرأة على المستقبل حتى تجد زوجاً، ولا يقلق الرّجل على المستقبل، إّلا بعد أن يجد زوجة».
معلومة غائبة: أشياء ممنوعة في بعض الدول: في فرنسا لا يسمح القانون لأبناء العمومة بالزواج إلا بإذن خاص من رئيس الجمهورية، وينشر الزواج في الجريدة الرسمية، في إيطاليا ممنوع اعتناق مذهب غير المذهب الكاثوليكي، إلا بإذن من البابا، وفي إنجلترا ممنوع إقامة علاقة عاطفية مع زوج الملكة، في اليابان ممنوع على المرأة الجلوس مقابل الرجل في المطاعم، وممنوع على سائقي سيارات الأجرة العمل دون قفازات، وفي كندا ممنوع تنظيف الجروح أمام الأطفال، وفي سويسرا ممنوع سحب «السيفون» بعد العاشرة ليلاً، وممنوع تشغيل منظف زجاج السيارة إلا بإذن من صاحب السيارة التي جنبك، وممنوع استخدام منبه صوت السيارة عند إشارات المرور، وفي سنغافورة ممنوع بيع وعلك اللبان، ورمي الورق في الشارع، وفي الصين ممنوع الإنجاب غير طفل واحد، وممنوع دخول الأغبياء الجامعة.
من بحر العربية: «إن الدنيا إذا أقبلت بَلت، وإذا جلت أوجلت، وإذا حلَتْ أوحلتْ، وإذا غلت أوغلت، وإذا واصلَتْ صَلَتْ، وإذا أدبرت برت، وإذا وفّرتْ فَرَتْ، وإذا أطنبت نبت، وإذا أركبت كبت، وإذا أبهجت هجَتْ، وإذا أسعفت عفَتْ، وإذا أينعتْ نعَتْ، وإذا أكرمت رمتْ، وإذا عاونت ونَتْ، وإذا ماجنَتْ جنَتْ، وإذا صالحتْ لحَتْ، وإذا بالغتْ لغَتْ، وإذا ولّهتْ لهَتْ، وإذا سامحتْ محَتْ، وإذا توّهَتْ وهَتْ، وإذا بسطَتْ سطَتْ، وإذا كست أوكست».
من حديث أهل الدار: بَيّح، بان، ظهر، سَيّح، صرط وبلع، فَيّح، فتح رجليه، وشخص يفاحي، يمشي مفتوح الرجلين، مَيّح، مال وغرب، ميحان، وقت، ومثلها تيفان، ووطر، نيشان وميشان، اليهامة، كلها بمعنى الهدف والعلامة، أنصِيح، نبكي، وننادي، نقول: «بلاه يصيح الياهل»، ونقول: «أنصيح بالمالحة»، بمعنى الحالة لا تسر، والصايح الصوت، والمثل يقول: «إن فات الفوت، ما نفع الصوت».
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سَلّم إذا مرّيت يا اللآش قبلك خطف وسَلّم الزين
إلا السلام يرد ببلاش وأش حيلتك لي صار بألفين
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هوب حولك لابس الويلي لي مداهم سرّحه وضَيّه
وحش وعيونه مشاهيلي سِيد غرشوبٍ هواويّه
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يوم ييت لن البيت خالي وأثره سعودي يوم الاثنين
في فرزةٍ واللآش زالي خشّيت خشمي بين عقصين