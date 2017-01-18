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خميسيات
تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017
- نظراً لكثرة حوادث المواطنين الكرام المرورية، وحرصاً على أرواحهم الغالية، وخوفاً عليهم من الانقراض، سيتم تطبيق المخالفات المرورية التالية:
- «بعدل عقالي، بسوي سفرتي أثناء القيادة، 500 درهم»!
«الشيلة طاحت، بحاذيها على غرتي، وإلا العباية اتجسفت من الجلسة، 750 درهماً»!
«مكالمة من المعزب، وترمس بالموبايل وأنت تسوق، هذا الكلام ما يمشي على الشرطة، ولا يرضي طويل العمر، بتنرَشّ بـ1500 درهم»!
«والله ضاربني صوع، وبأخذ لي جرّة دوخه، وتتم تضرب بالمدواخ على المراية الخارجية، هذا كله يلهي السائق، وتتساهل غرامة 800 درهم»!
«عقصي هذا أطول من ذاك، وخس الله هالكوافيرة ضيعت شعري، واتمّين تتمنظرين، ما يخصنا.. 900 درهم»!
«واحد ظاهر ما عنده شغل، شارد عن حرمته، ويبا يتكشّت، ويزيد زحمة الشوارع، 3000 درهم، وحجز المركبة لين يستوي عنده شغل، ونقطتين سود»!
«وحده رايحة عند صديقتها، وتتم ترضع التلفون معها من طلعتها لين توصل عندها، 2500 درهم، وسحب الرخصة، وإعادة التراي بعد 3 شهور»!
«والله مستعجل، وأبا ألحق شغلي، وإلا متأخر عن الدوام، مخالفة شروى اللي يوقف على فوهة حريق»!
«نادينا فايز، ونريد نعبر عن فرحتنا، وتشعويط «ويلات» في الحارة، 1800 درهم، ونقل دفع مخالفاته لمركز قدفع»!
«عاجبتنك بنت جارتكم، وتريد تراويها أنك تعرف تسوق، وتحشر خلق الله، وهم رقود، حجز المركبة، والسائق، ومزر «ليسنك» نقاط سود، و10 آلاف درهم، وتحسونه على الصفر»!
«دريولنا والله توه ياي، وهوه وايَّه خِدّيه، ما يعرف البلاد، حجز مركبة العائلة اللي هيّه وإلا نيسان أبيض، وإلا لاند كروزر أبيض مخطط»!
«والله حزام الأمان يخرب كوية غترتي، ويخلي كندورتي متقرفصة، 3 آلاف»!
«تفقد كحل العينين، وإلا صبغ اللحية، وتعديل وضعية الشوارب أثناء القيادة 6 آلاف درهم، والله علشان صبغ لحيتك، تتقاشر على خلق الله»!
«تهف سندويتش زنجر مع كوكتيل كبير أثناء قيادة المركبة 700 درهم»!
تظل تحوص في مواقف «المولات» بالساعات، ويّا النظارة الشمسية حزة المغيربان، وتسمّع الناس أغاني تافهة، حجز المركبة المستأجرة أو المرهونة، و 12 ألف درهم، غير قابلة للتقسيط»!
«أكثر من مشوارين على الكورنيش ساير، يايّ، تمنع المركبة وسائقها من دخول العاصمة بعد الساعة الرابعة زوالاً»!
«أي سلفي مع الساعة أو الشنطة أو طلاء الأظافر، 8 آلاف درهم»!
«وزاري نصل، وبعدله أثناء القيادة، 4 آلاف، وهذا قليل على الوزار الناصل.. بصراحة»!