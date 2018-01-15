يسوّقون بضاعتهم بـ «الحلفان»

كنت قبل أيام في مسقط، ولا أدري لما الشواب عندنا قديماً كانوا يلفظونها «مَسّقَت»، أو «مَسّجَد»، أتجول في محلات التحف والانتيكات، بحثاً عن خنجر قديم من تلك التي لم تعد تصنع الآن، وليس عند صنّاعها صبر الأولين، كهواية محببة، ليس هذا المهم.. المهم وأنا في أحد المحلات، هجمت علي فكرة، أن البائعين كثيرو الحلف أمام المشترين، وبأغلظ الأيمان، وبأغلى الأولاد، وبعضهم يحلف بإيمانه ودينه وربه ونبيه، مرة واحدة، فكل صاحب بضاعة يسوّق بضاعته بشوية يمين وتقوى، لكن صاحب التحف ترى كيف يمتدح تجارته، ويقنع بها زبائنه؟ خاصة، وأنه «الكذّاب الأشر»، فلكي يروّج لخنجر مثلاً، يمكن أن يقول: «تدري، ترى هذه الخنجر، والله أنها خاطفه على يعربتين، وقاصتنهن من الوريد للوريد» أو يقول: «حرام والحرم شديد أن هالخنجر مغروزة كدها في خاصرتين، ولا نيّطت لأصحابها طرفة عين» أو حين يمتدح سيفاً قديماً باعتبار أنه مضى دون رحمة على كم رأس، وأن كم فارس شافه يتلامع، وأطلق ساقيه للريح، ويوم تنعد السيوف الصوارم، ترى هالسيف تشهد له الوقائع كم جندل من ليوث وأسود ضواري، أما البنادق «أم فتيلة والمشَرّخ وأم عشر أو تلك التي تبات تشّحَبْها علشان ما تنقع في وجهك»، فيحلف: «أنها باتت تصّلي صليّ معالي أذنين العدا، وأنها ما كد خطَت هدفها ولا نيشانها حتى في الليل البهيم، وأن صاحبها الأول كان أعمى، والثاني أعور، والثالث كان فيه العشو، والذين توارثوها فيما بعد كانوا من أبناء الظلمات».
أما إنْ أخرجته من أدوات القتل والبتر والطعن، وسألته عن لوحة قديمة مغبرّة، فسيحلف: «أن الرسام تم واقفاً عليها ليل نهار، وأنه تَحَيّر بوله، وأحتبس، لأنه لم يقدر أن يتركها دون أن يخلصها ذاك الحين، وأن اللون الأصفر الغالب عليها، هو طلب وعزر زيارنيه وأسياده اللي ما رام يخالف أوامرهم»، وذاك الكرسي الذي يبدو منجداً عند جاره ببقايا شعابيط، فيحلف: «أنه حمل وزن واحد من الملوك الأولين الغابرين، وأنه كان لا يأمن على قعدته إلا لذلك الكرسي، حتى عرف بين عامة الناس أنه حامي حمى قعدة مولانا، لذا اليوم تجد سعره في العالي، وإذا أردت كرسياً رخيصاً من الذي لم يحظ بشرف قعدة مولانا، فعنده، لكنه لا ينصح به، فذلك الكرسي حتى الحاجب كان يتعفف عن الجلوس عليه، ولا يأمنه على قنطار من جلده»، المهم كل شيء في دكان العجب القديم، إما تابع لنابليون شخصياً أو لأحفاد لويس السابع عشر أو أنه يتبع مباشرة للعرش البريطاني، وإذا لم تصدقوا فإن بائع الغبار مستعد أن يحلف لكم!