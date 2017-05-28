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مقابسات رمضان
تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017
قبل البدء كانت الفكرة: وصلتني تهنئة رمضانية مبتكرة، كعادة الوقت الجديد، عبارة عن فيديو من مختلف العالم، والكل يهنئ بقدوم الشهر الفضيل بطريقته الخاصة، ولكن العبارة نفسها، مع ذكر البلد، لقد كانت جميعها صادقة، وتعبر عن نفسيات الناس وشعورهم تجاه الحياة، ونظرتهم لها، الجميع كان فرحاً بطريقة ما، عدا الذي كان من «غزة»، كان صوته مجروحاً، والدنيا غم وحزن لا ينتهي، كان يريد أن يفرح، لكنه لم يعتد على ذلك طويلاً، وحدهن اللبنانيات طيّرن بالونات ملونة ابتهاجاً برمضان، وكأن لبنان يهرول نحو الفرح، ولا ينتظره!
خبروا الزمان فقالوا: «الطمع والثأر، جوعهما لا يسد». حكمة عربية
«لا تشمت بمن حلّ به بلاء، فإنه إنْ عوفي، كان مثلك، وإنْ ابتليت كنت مثله».
«السعادة تكمن في فهم معنى الحياة، في العشرينيات تجدها في الحب، وفي الأربعينيات تجدها في الطموح، وفي الستينيات تجدها في المجد، وفيما بعدها لا تجدها إلا في الراحة».
معلومة غائبة: انهيار سد مأرب، وتفرق العرب أيدي سبأ، حدث بعد أربعة انهيارات للسد، في عهد الملك «ذمار علي ذرح بن كرب إل وتر» في الربع الأخير من القرن الميلادي الأول، والانهيار الثاني كان في عهد «شرحب إل يعفر بن إل كرب أسعد» في منتصف القرن الخامس الميلادي، والانهيار الثالث والرابع كان في عهد «أبرهة الحبشي» عام 552م.
من بحر العربية: مشوار، تعني المدى الذي تجري فيه الدابة، حين تعرض للبيع، العِترة، ما يبقى في قاع الزجاجة من عطر، الفطحل، الرجل الضخم الممتلئ، الهدمة والهدوم، الثوب البالي، الأزيز، صوت المرجل عند الغليان، أما صوت غليان القدر، فهو الغطغطة والغطمطة، والهزيز، صوت الرياح، والهزيم صوت الرعد، والمعمعة، صوت لهب النار إذا صارت ضراماً، والرَّغام، هو التراب، ومَرَغ وجهه في الرغام، أذله، وحَلَأ به الأرض، صرعه.
من حديث أهل الدار: الكعامة، في الفصحى ما يوضع في فم الحيوان لكيلا يعض أو يأكل، ونقول في عاميتنا: كعّامة، وهي سُرة التمرة أو الفاكهة التي تقطع بها من أمها، والصلاّمة النواة الكبيرة، مثل صلامة الهمبا «المانجو»، والطعّامة، نواة التمر، الخلاء، يعني المكان البعيد والفارغ، وتأتي بمعنى السيح الوسيع، نقول: سار الخلاء، قصد أمراً من أمور الطبيعة، وضرب الخلاء أو رمح القاع، هرب، في حين البراح أو البراحة، هو المكان الفارغ الذي من دون شجر، وبرح، بقي، وبرّح الجرح، عمل الجرح عليه، ولم يندمل، ونقول: برّحت يده من جرّ الحبل، خشنت، وظهرت عليها آثار، وبرَّرت يده من غمسها في الماء أو من وضع الحناء، انتفخت.
ما حفظته الصدور:
الحب رعـــــــد وبــرق ومزون تنهال ترهي على نبـض المعاليق وتسيل
والـــــورد لو يذبــــل ورأسه إذا مال يظــــل عنــــد النـــاس ورد وآكـاليـــل
حتى لو أن دمعه على الخد هطّال تلقى ابتسامـــه تغسل الهم وتشيــل
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إن نشّ له تفريحــــــه هوب عزرة ملتقاه
ظبي ربى في سيحه قنّيصـــه مــــا رماه
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اللي مــا يداري في الخطى ماشياته شكى العوق من الأقدام وإلا جعوبها
واللي ما يداري واغف العين صابها ســـاير يـــداويها سعـــى فـــــي طبوبها