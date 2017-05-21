ضحكات.. من كان (1)

- «كان» مدينة لا تحب الفقراء، قد تكون غرفتك بألف درهم وأنت غير راضٍ تماماً عن حجمها الذي يكبر جحر الضب بقليل، ولكنك دافع لا محالة، غاض البصر عن الخدمات المنقوصة، وفجأة تصبح الغرفة نفسها بخمسة آلاف في الليلة، فإن لم تعمل حسابك، فعليك أن تسعى لأقرب حديقة عامة أو مأوى للعجزة مالياً، وهذه غير متوافرة في الساحل اللآزوردي.
- بعض المدن من أنشأها كانت لديه تلك النظرة الأرستقراطية المتعالية، بحيث كانت لديه نية مبيتة أن يستأثر لنفسه، ولحاشيته بتلك المواقع المطلة على البحر، مولياً المدينة ظهره، غير باحث عن جوار للدار، فالمساحات الخضراء لا تسمح بالجار الجنب، وحده الجار البعيد من يسكن، «كان، ومونت كارلو، ونيس».
- في ذلك الزهو النجومي في مهرجان «كان»، هناك الكثير من النصابين الذين يستغلون نظرة الغريب المندهش بروعة المكان، وهذا الحشد النسائي الطاغي، والضياع في ازدحام شارع «لا كروازيت»، فيقدم ضحكته لك من بعيد، وكأنه شقيق أمك الذي يعرفك، ولا تعرفه، متمنياً أن تسأله أي سؤال لتسهل له مهمة النصب الذي هو آتٍ من أجلها، ولو كانت على عجوز ودّعت الدنيا بزمن ليس بالقريب المنظور.
- ثمة نساء في هذا المهرجان متطلعات، ولا يعرفن أين ستكون حطة قدمهن ذات الكعب العالي التي ثمنها غالٍ على فتيات مثل بتلات الزهور، وثمة أميركيات متعاليات على الفراغ، موحيات للآخرين بأنهن من سلالة جد فرنسي تاه في ذلك المحيط الواسع، فتجدهن متذمرات حتى من هواء العوادم في مدن الناس الآخرين، ناسيات كل البؤس في أميركا، بعضهن كن يشتكين من الطماطم لأنها تسبب لهن حساسية من نوع ما، هذه الثمرة التي تؤكل معصورة، ومهروسة، ومطبوخة، غضة، وناضجة، والتي اكتشفت مع اكتشاف أميركا، حتى أنها من غلاها على النفوس حينها، كانت تعد من الفواكه لدهر طويل، أين الحساسية فيها؟
- ما زال الفرنسيون بلغتهم المتعالية والتمثيلية، والتي تحمل علامات كثيرة للتعجب والاستنكار والاستفهام، يبدون دهشتهم حتى من السلاطة الخضراء التي لا تختلف عند شعوب كل العالم.
- ثمة ممثلون تخطاهم العمر وما زالوا يصرون على تلك الطلّة الصبيانية المتخشبة، غير مدركين أنهم يشبهون الحانوتي ببدلهم السوداء الكالحة، حين يودع شخصاً لا يبالي من هو، ولا تعني وفاته غير الحزن المصطنع.
- طوابير من الفتيات الحالمات بالمشي على السجادة الحمراء بكعب عال، وظهر عار، رافعات لافتات «من فضلك ممكن تأخذني هناك»، الشهرة والبريق وأضواء الكاميرات السريعة الخاطفة، ثمنها أحياناً باهظ لفتيات طرّيات العظم، ومهلكات، خاصة لأولئك الذين ابتساماتهم سيراميكية لامعة البياض، مثل الطباشير.. ونكمل غداً