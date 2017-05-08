كانوا يريدون سلب نورها

في ظل غياب القياديين التاريخيين، يحق لـ «مارين لوبان» أن تصعد لانتخابات الرئاسة الفرنسية، على الرغم من فشل أبيها العتيق من قبل، وحتى خلافها معه، وانشقاقها عليه، ظل الأب في خانة العشرينات والثلاثينات في المائة طوال حياته السياسية، خاصة أن فرنسا كانت تقوم على أكتاف زعماء سياسيين تاريخيين ومؤثرين من أجل فرنسا، ومن أجل حضارتها التي يفاخرون بها، ابتداء من «ديغول، وبومبيدو، وفاليري جيسكار ديستان، وميتران، وشيراك»، لكن في ظل انتهاء مرحلة العظماء، ووجود رؤساء «طارئين» مثل «ساركوزي»، والاشتراكي «هولاند»، وجدت «مارين لوبان» زعيمة حزب الجبهة الوطنية، الطريق شبه مفتوحة لتفرض شعبويتها وعنصريتها وتعصبها لفرنسا ضد روح فرنسا التي يعرفها العالم، ويعرف نورها.
لا يفترض أن نبخس «مانويل ماكرون» المرشح المستقل حقه، لكنه من الرؤساء المحظوظين، فهو من أصغر رؤساء فرنسا عبر التاريخ، «39 سنة»، لا ينافسه في ذلك إلا «الإمبراطور التاريخي نابليون»، وكان يوم تتويجه بعد ثورة 1848م، يبلغ من العمر 40 عاماً، حيث أسس الجمهورية الفرنسية الثانية، وبعد ثلاث سنوات، قاد ما يشبه الانقلاب، ومهد لقيام الإمبراطورية الثانية، وحكم فرنسا لمدة عقدين، تحت مسمى الإمبراطور نابليون الثالث.
إن وجود المرشح المستقل، والذي يمثل تيار الوسط «ماكرون» في ساحة سياسية خالية، إلا من منافس مكروهة السياسة، ومكروهة الحضور، وتكاد أن تقف معظم أوروبا كاتحاد ضد هذا المنافس اليميني المتعصب «مارين لوبان»، وتدعم «ماكرون» من الخلف، الأمر الآخر ثمة توافق داخلي في فرنسا أن لا يرتفع فيها صوت اليمين المتطرف مجدداً، لأنه مهدد لها، ولدورها التاريخي في قيادة الاتحاد الأوروبي، وكذلك لكي تسد ثغرة يمكن لبريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي مؤخراً أن تفرح، ولو قليلاً، ولتعيد حسابات الخروج من الاتحاد الأوروبي بأقل الخسائر، كانت كل تلك الأوراق في يد «ماكرون» ليفوز، ولم يكن ينقصه الحظ في ذلك.
كانت انتخابات فرنسا غير عادية هذه المرة، فالإقبال عليها كان ضعيفاً، ولم تصل نسبة المصوتين لحدود السبعين في المائة، فقد كان عزوفاً متعمداً، خاصة في ظل غياب الحزبين التقليديين لأول مرة منذ ستين عاماً، تيار اليسار المتمثل في الحزب الاشتراكي، وتيار اليمين، والمتمثل في الحزب الجمهوري، أما أقصى اليسار، فقد أعلنوها منذ البداية بعدم مشاركتهم، لأنهم لا يحبون أن يهربوا من «الطاعون إلى الكوليرا».
مبروك لفرنسا النور والمعرفة والتسامح والأفعال الحضارية، هذا الفوز، كما هو الأمر ذاته بالنسبة للاتحاد الأوروبي، في ظل زعزعة اقتصادية، وهزة سياسية، وبروز عالمي للدور الروسي، وأميركا كقوة متفردة تعرف أين تقف وإلى جانب من باستمرار، لذا كان تعهد الرئيس الفرنسي المنتخب أن يحمي فرنسا.. ويحمي أوروبا الموحدة.