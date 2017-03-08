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نتائجنا عالية وبالمقلوب
تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017
بصراحة العرب في نتائج البحوث والدراسات والاستقصاءات التي تشرف عليها مراكز وجامعات غير تابعة لهم من قريب أو بعيد، تجدها عالية، ولكن بالمقلوب، حتى الذي يتفاخرون به بين الشعوب، ومثنى وثلاث ورباع، ظهرت نتائجهم لا تسر عدواً ولا صديقاً، وجئنا بعد تايلاند، ولا جامعاتنا في صفوف المائة، لأنجح وأعرق الجامعات، نتائجنا في الأولمبياد، وكأس العالم لم تتغير إلا خطوة للأمام، وعشر للخلف، حتى في عيد الكذب الذي نتقنه في كثير من أمور حياتنا، غلبونا فيه حينما دخلنا المنافسة، تعد مائة صحيفة في العالم، ونبحث عن أعرق صحفنا العربية فلا نجد، لا تقولوا ما بك متشائم، ولا ترى إلا النصف الفارغ من الكأس، دلوني متى كان كأسنا مترعاً أو مرفوعاً، إلا في الثمالة، والهروب للأمام، وإن كان منكم متفائل، فليقرأ بعض الأرقام والمعطيات المخيبة التي أظهرتها.
القمة الحكومية العالمية التي يرعاها، رجل يحب النجاح، ويسعى بالجميع للنجاح، لأنه مصدر الطاقة الإيجابية، ومبعث السعادة فيمن حوله، ومن يعمل عنده، ومعه، من أجل التغيير، والظفر بالطموح، وجعل صورتنا أجمل، لنستحق عن جدارة معنى اصطفاء الأمة، ونُبل الرسالة التي جاءتنا، وهي كالأمانة التي تنوء من ثقلها الجبال، فارس لا يرضى إلا بالمقدمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولكم أن تتأملوا في الأرقام:
- 57 مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة!
- 13.5 مليون طفل عربي لم يلتحقوا بالمدرسة هذا العام!
- 30 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر!
- 8 % زيادة في معدلات الفقر آخر عامين!
- تريليون دولار تكلفة الفساد في المنطقة العربية!
- 5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم!
- رغم أن العالم العربي يمثل 5% من سكان العالم إلا أنه يعاني 45% من الهجمات الإرهابية عالمياً!
- 75 % من اللاجئين عالمياً هم من العرب!
- 68 % من وفيات الحروب عالمياً هم من بني جلدتنا عرب!
- 20 ألف كتاب فقط يطبع العالم العربي برمته سنوياً، بمعنى أقل من دولة مثل رومانيا، ولا أتكلم عن إسبانيا!
- 410 ملايين عربي و2900 براءة اختراع فقط!
- 50 مليون كوري ولديهم 20201 براءة اختراع!
- من عام 2011 حتى 2017 تم تشريد 14 مليون عربي!
- من عام 2011 حتى 2017 تم تدمير بنية تحتية بقيمة 460 مليار دولار!
- من عام 2011 حتى العام الحالي خسائر في الناتج المحلي العربي بقيمة 300 مليار دولار!
وتقولون: كأس نصفه فارغ، ونصفه ملآن.. آمان
يا ربي آمان!